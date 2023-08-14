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統一集團首座百億物流園區今上梁 北中高將陸續興建

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
統一集團首座百億物流園區今上梁。圖／統一集團提供
統一集團首座百億物流園區今上梁。圖／統一集團提供

統一企業(1216)100%持有的統流開發公司在台南市新市區樹谷園區籌建新市物流園區，營建與設備投資金額包含土地達100億元。今天舉辦上梁祈福典禮。統一集團陸續在北、中、南、高等地籌建複合式大型物流園區，新市物流園區將是第一個興建完成及營運的計畫案。

「統一企業集團新市物流園區」第一期總樓地板面積達48000坪，主建物為地下1層至地上5層物流中心大樓，另設有地下1層至地上6層物流營運總部大樓。建築物的特點為「具現代感大鵬展翅」屋頂太陽能板支撐架設計，並於南、北各設有1座巨型車塔，最大可供35公噸物流車行駛，各式物流車直接可抵達各樓層碼頭進行裝卸作業，符合複合性物流中心功能需求也富吸睛視覺效果。

統一企業公共事務室經理凃忠正表示，將於明年下半年取得使用執照，接續進行空間裝修、自動化物流設備安裝測試、人員訓練等作業，預計2025年上半園區啟用，營運後將服務雲嘉南地區超過1千家7-Eleven、康是美、星巴克等通路。

統一企業集團表示，施工品質嚴格把關、工程進行順利，目前主結構體已完成，今天吉時由董事長羅智先帶領關係企業主管與開發團隊，祈求開發營運順利推展。

統一企業表示，健全物流配送體系對生活產業的重要不容忽視，提供安全與高效能的供應鏈管理、加速商品流通速度、降低運輸成本並提升消費者的滿意度。可有效加速集團零售體系的發展，提升競爭力和業績。

進駐新市物流園區集團物流公司與關連企業包含捷盟行銷（常溫物流）、統昶行銷（低溫物流）、大智通文化行銷（EC物流）、統一速達（宅配）、博客來（網路銷售）、德記洋行（一般通路銷售）、捷盛運輸（多溫層配送）及統一精工（物流車專用加油站）。

將設置AS/RS倉儲系統、自動導引車設備及其他自動化/智能科技的運用，以提高物流作業效能。這些物流公司也將透過供應鏈上下游整合、物流產能調節&支援、物流作業共理共配、物流運輸整合等來彼此支援與合作，將物流綜效最大化。

園區管理方面，將透過AI影像辨識系統、電子告示牌系統、物流車智慧管理系統等智能化管理，提升傳統單靠人力管理效率及準確率，以達到園區內外順暢交通、維護安全目的。

統一集團首座百億物流園區今上梁。圖／統一集團提供
統一集團首座百億物流園區今上梁。圖／統一集團提供
統一集團首座百億物流園區今上梁。圖／統一集團提供
統一集團首座百億物流園區今上梁。圖／統一集團提供
統一集團首座百億物流園區今上梁。圖／統一集團提供
統一集團首座百億物流園區今上梁。圖／統一集團提供
統一集團首座百億物流園區今上梁。圖／統一集團提供
統一集團首座百億物流園區今上梁。圖／統一集團提供
統一集團首座百億物流園區示意圖。圖／統一集團提供
統一集團首座百億物流園區示意圖。圖／統一集團提供

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