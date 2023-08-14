亞灣2.0智慧科技創新園區 聯合招商正式啟動

高市府今（14）日聯手中央部會舉行「亞灣2.0智慧科技創新園區」聯合招商說明會，宣佈與經濟部加工處、中油公司、港務公司等開發夥伴，分兩期釋出亞灣區內13.19公頃的精華區土地，目標打造「企業旗艦中心聚落」，邀請國際大廠進駐設置總部或研發基地，發展國際研訓及應用技術管理人才中心，形塑兼具休閒觀光與金融經濟的開放水岸廊帶。

包括行政院副院長鄭文燦、經濟部次長林全能，與高雄市長陳其邁以及立法院賴瑞隆委員、許智傑委員、高雄市議會等民意代表，加上鴻海、仁寶、國巨、IBM、新應材、義隆電子、遠傳、HTC、中油、港務公司等企業代表共同出席見證此次說明會。

行政院副院長鄭文燦表示，行政院109年通過國家發展計畫，110年核定「亞灣5G AIoT創新園區推動方案」選定於亞洲新灣區規劃發展5G AIoT新科技，今年5月11日核定「亞灣2.0智慧科技創新園區」計畫，將原本「亞灣5G AIoT創新園區」5年106.64億元預算加碼擴增為7年170.39億元。中央將投入更多資源，繼新竹之後，讓IC設計中心落腳高雄，加上文化部的黑潮計劃為高雄導入數位影視發展。感謝市府加碼祭出都市計畫獎勵容積、融資利息、房地租金、房屋稅等獎勵，將高雄港區與灣區打造成為科技、金融、商業與休閒的旗艦聚落，其邁市長使出洪荒之力來建設高雄，中央必會全力支持高雄，看好高雄，投資高雄，鏈結全球就趁現在。

高雄市長陳其邁表示，亞灣區內土地長期缺乏整合機制，面對全球供應鏈重組，台商回流高雄的投資超過2000億，是企業進行全球布局提供新機會，也為台灣作為全球總部的布局，為高雄提供更多的發展機會。高雄盼打造旗艦企業的中心聚落，聚焦在研發、教育訓練、服務提供，讓企業發展可結合台灣強項，如以硬體結合應用服務，虛實整合產業再升級。

陳其邁強調，亞灣2.0歡迎想持續維持全球競爭力的企業進駐，朝向智慧化發展，企業追求全球領先地位的競爭中，讓高雄市政府來做企業最好的夥伴。高雄無論是交通以及各項生活機能，都能滿足全球企業的需求，中央與市府都會全力建設亞灣，選擇高雄、邁向全球絕對是最正確的決定。

經濟部次長林全能指出，經濟部與最好的合作夥伴高雄市政府力推亞灣區5G AIoT發展，亞灣1.0以園區開發、智慧設施、新創連結、場域應用、人才培育以及群聚落地等6大面向來打造最優質的場域，目前已初具成果。亞灣2.0則在亞灣1.0的基礎上以「擴大用地、擴大群聚、擴大創新、擴大輸出」等四個擴大方向，將5G AIoT的應用擴展至半導體、石化永續、智慧港灣、智慧影視產業等高雄特色產業，並擴大商業模式驗證，讓企業在亞灣設立研訓總部並輸出新南向國家。

高雄市政府捷運局長吳義隆表示，位於亞灣核心區位的捷運黃線Y15站土地開發案同步於今日隆重推出，規劃Y15站於本開發基地設置捷運出入口，可透過捷運快速連接高鐵左營站、台鐵高雄站及小港空港，為打造優質人本環境，都市計畫已規範本基地結合民間資源興闢立體通廊銜接高雄港旅運中心。本基地區位條件優異，配合亞灣2.0政策適宜規劃企業營運總部、商辦、商場等商業辦公設施，歡迎國內外投資人與市府攜手開展高雄亞灣新紀元。

HTC簡瑞春處長表示，很高興能參與亞灣2.0的聯合招商說明會，讓我們企業端能充分了解亞灣的長期規劃、量能與商機。 HTC長期與高市府合作推動文化科技產業，協助新創產品上架海內外線上、線下平台，並在亞灣區打造全台首座「5G XR O-RAN實驗場」。HTC很榮幸能參與亞灣相關建設與計畫，期望未來能帶入更多5G AIoT 和元宇宙的相關生態夥伴。

高市府經發局長廖泰翔指出，為服務進駐亞灣企業提供所需資源及相關協助，於高軟園區鴻海大樓10樓設立「亞灣智慧科技創新園區聯合服務中心」，為申請進駐的企業提供行政、資源以及設施等3大服務，以單一窗口受理申請進駐亞灣案件，加速行政程序，並配置專案經理提供全程服務，協助企業介接中央及本市各項補助機制以及媒合在地場域創新試驗，並建置資源整合平台，協助進駐企業相關設施設備之協調整合，為進駐的企業提供最全方位的服務。