國泰航空商務艙限時特惠 全球59個精選航點全面92折

國泰航空自即日起至2023年9月3日止，推出全球59個精選航點商務艙全面九二折優惠票價。旅遊期間自2023年9月1日至2024年3月31日（2024年2月3日至17日除外）。台北飛往日本商務艙優惠價只要31,985起；台北/高雄飛往東南亞只要21,754起；飛往紐澳只要79,483起。

國泰航空為商務客艙旅客打造無與倫比的舒適體驗。屢獲獎項的商務艙座椅設計，著重隱私及舒適性，一鍵調整挺坐及躺臥兩個位置，無論工作或休息都能滿足旅客個人需求。採用可持續發展原料製造的英國頂級保養品牌 Bamford 400 針棉質寢具，伴你進入酣甜夢鄉。搭配同品牌護膚套組，盡享身心舒泰。

商務艙餐膳網羅各式香港道地美食及環球佳餚，讓旅客置身35,000呎高空也能享用到煲仔飯、雲吞麵、蛋撻等港式滋味和其他星級美食，並可隨心選擇用餐時間。搭乘長程航班的商務艙旅客，亦可於航班起飛前24小時使用「自選美饌」服務預選你的喜愛的餐膳。

此外，國泰航空桃園機場貴賓室已重啟服務。商務艙旅客可在寧謐舒適的獲獎貴賓室，於登機前享用牛肉麵、珍珠奶茶等美味佳餚，盡享尊寵的候機時光。