平均地權上路前搶一波？ 新北第2季預售交易季增一倍

台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄資料，今年上半年雖有平均地權修法通過，限制預售屋轉售，但新北今年上半年合計9,517件，比去年同期量增18%，第2季更爆出預售量能，共交易6,580件，季增124%，是六季以來的新高紀錄。

桃園有8,922筆，較去年小增2.7%。不過台北市上半年交易1,452件，去年同期則有1,969件，年減幅26.3%，是三都中唯一減少的區域。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台北市地價高，預售單價幾乎都百萬起跳，加上近年政策多變，購屋成本高風險大，買方購屋意願縮減，導致台北新案的來客和銷售狀況表現大不如前。

另根據實價登錄預售案備查數量，去年上半年台北預售共90案、5,543戶；今年同期則不到70案、4千戶，顯示建商因政策和景氣放緩推案量腳步，且去年推出的新案已銷售差不多，市場選擇有限，也是導致今年交易量趨緩的原因。

台灣房屋三重仁義重劃區加盟店店東李威儀指出，新北市則在今年第2季時爆出預售量能，主要是第2季兩大預售案「都廳大院」、「晴空大地」因開案價格略低於周邊行情，成交單價落在5、6字頭，加上未來二案均有公共政策利多加持，「都廳大院」緊鄰新北第二行政中心，「晴空大地」附近有環狀線「Y23五華國小站」及銀新未來城的建設利多，吸引許多自住小家庭以及想長期持有的置產型買盤積極買進。

張旭嵐指出，觀察去年第1季到今年第2季共六季的交易量變化，都是從第2季明顯量縮，直到2023年第2季爆量。

2021年底中央端出平均地權條例草案，由於尚未拍板，2022年初預售市場銷況還算穩定，不過第2季之後房市陸續受到央行升息、部分縣市通過囤房稅、股市資金震盪等影響，短期投資客陸續退場，第2季預售屋交易量開始逐季下滑。

而2023年初拍板確定，平均地權條例修法於2023年7月上路，並不溯及既往，市場開始出現一波「最後上車潮」，加速原本就有購屋意願的買方進場，新北、桃園交易量都回升到4千件以上，其中三重、龜山區紛紛噴出量能。