大觀光量能湧現 日股基礎建設喜迎錢潮

過去三年曾經在全球旅遊凍結之際，多個國家針對國內、國際機場、鐵路公路，及港口等硬體設施擴建升級大興土木，終於迎來2023年全面爆發的旅遊觀光量能，亞洲最熱門的旅遊國家日本，更即將在2025年舉辦關西大阪世博會，第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映指出，日本邁向新經濟復甦時代，加上全球旅遊量能報復性湧現，帶動旅客回流與基礎建設等產業佈局成長機會，基建相關個股可望長期受惠。

根據日本政府觀光局（JNTO）的統計，今年上半年每個月的訪日旅客數逐月攀升，6月單月訪日人數已達207萬人，若相較疫情前2019年6月單月旅客數為288萬人仍有差距，第一金投信指出，由於旅客人數距離疫情前仍有近三成的差距，預料日本整體旅遊量能還會持續成長，這也有助當地各項交通、觀光等基礎設施的建設與營運動能更進一步提升。

日本的旅遊量能與基礎建設需求，短期看訪日旅客回流速度；中長期有世博會建設與遊客數進一步成長的需求，三菱研究諮詢預估，世博會可望吸引2,800萬人次的遊客數，其中，海外訪日遊客數達350萬人次，並帶動2兆日圓的經濟效益。

第一金投信表示，疫情前的數十年，全球大型公共建設動能相對不足，特別在成熟市場國家，隨著基礎建設老舊、轉型需求來臨，加上大觀光量能湧現，基礎建設相關標的投資資金可望持續成長，與觀光相關的基礎建設相關標的如：公路、高速公路與鐵路、建築與工程，及機場服務等，都在全球基礎建設產業的投資中占有關鍵重要地位。

林志映以西日本鐵路公司（JR West）為例說明，為了重建後疫情時代旅客體驗、鐵路系統數位化服務，同時強化與航空、公路等體系的競爭力差異，西日本鐵路公司透過關西機場鐵道車站及西大阪車站的擴建更新計畫，結合百貨美食街、新商辦大樓等建設，可望帶動銷售、營運能量，並提升預期獲利。

林志映也指出，在各國力推能源轉型與淨零政策下，各項基礎設施也有升級淨零建設推動排程，以西本鐵路公司而言，訂定2030年前較2014年減少46%的碳排放量，並以2050年淨零碳排為目標，也因此建設節能車站，結合再生能源、建置太陽能板、儲能設施、架設智慧電網等也成為基礎建設重要轉型設施與資本投資新項目。

近期科技股漲高後股價回緩、加上油價在6月探底後穩步上揚，有機會扭轉上半年基礎建設、公用事業股價疲弱走勢，第一金投信指出，下半年能源相關公用事業股價可望受惠能源價格提振。林志映也表示，考量現階段公用事業、基礎建設等產業估值偏低、後市成長空間相對大，S&P Global 統計，公用事業第3季、第四季 EPS 年成長預估分別可達18.2%及55.6%，從成長力道與目前觀察，未來幾個月是佈局防禦類股相對較佳時機。