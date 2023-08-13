沒陸客全年旅客目標將跳票？ 學者：仍有機會達標

觀光局訂出年底迎600萬人次國際觀光客目標，其中100萬為陸客，但至8月初，僅300多萬人次來台，靜宜大學觀光系副教授黃正聰認為，在旅客補助、第三類大陸人士開放來台等政策加持，600萬人次應可達標。

疫後觀光逐漸復甦，外界也認為今年陸客有望來台，但至今仍遲遲未有消息，在兩岸觀光未開放，百萬陸客的目標跳票成定局，而在沒有陸客加持下，全年600萬國際觀光客要達標也有難度。

但黃正聰認為，累計到8月10日，來台來台旅客人次為340萬，這表示年底前還需260萬，平均每月需55.6萬人次，而上半年平均每月來台旅客人次則是46.3萬人次。

黃正聰表示，邊境解封之後，旅客持續恢復，平均每個月約成長5%，觀光局加速擴大國際旅客來台計畫已於6月啟動。每位旅客補助1000~5000元，有一定吸引力。

黃正聰也說，根據過去經驗，下半年的來台旅客會較上半年略高，加上政府可能啟動如第三類大陸人士來台的政策，600萬旅客目標應可達標。