御頂宣布「低碳餐旅」目標 打造「數位餐旅觀光平台」
御頂集團（3522）旗下品牌晶宴會館冠名贊助「2023第一屆晶宴桃園盃—全國慈善馬拉松接力賽暨個人挑戰賽」，御頂國際集團董事長孫正強表示，晶宴將以觀光餐飲的「低碳」為目標，打造「數位餐旅觀光平台」。
孫正強也說，除了推廣採購綠能食材、響應環保，更將以前著重硬體設備的方式全新升級，從今年開始帶入沉浸式體驗，為企業提供碳中和展演活動、宴席公關的低碳提案，並持續以企業永續經營的概念回饋社會。
御頂指出，孫正強與副董事長李日東率領同仁清晨齊聚國立體育大學田徑場，宣布企業「低碳餐旅」目標，桃園前縣長吳志揚、桃園市政府體育局長許彥輝及龜山區長張嘉平都共襄盛舉，本場活動齊聚800多位跑者，從清晨跑到中午，除了可以獲得「晶宴會館紀念完賽禮」，還有補給站金牌烤鴨「加油鴨鴨包」及現場攤位豐富活動。
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