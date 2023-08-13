快訊

為何缺牙和失智症關係密切？牙齒不滿20顆且未裝假牙需留意！

科幻片常見…共軍「智能頭盔」亮相 能贏過美國？

捧1.3億現金買境外保單想避稅 卻淪詐騙洗錢人頭帳戶

御頂宣布「低碳餐旅」目標　打造「數位餐旅觀光平台」

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
御頂集團董事長孫正強、副董事長李日東率領同仁參加「2023 第一屆晶宴桃園盃 全國慈善馬拉松接力賽暨個人挑戰賽」。御頂提供
御頂集團董事長孫正強、副董事長李日東率領同仁參加「2023 第一屆晶宴桃園盃 全國慈善馬拉松接力賽暨個人挑戰賽」。御頂提供

御頂集團（3522）旗下品牌晶宴會館冠名贊助「2023第一屆晶宴桃園盃—全國慈善馬拉松接力賽暨個人挑戰賽」，御頂國際集團董事長孫正強表示，晶宴將以觀光餐飲的「低碳」為目標，打造「數位餐旅觀光平台」。

孫正強也說，除了推廣採購綠能食材、響應環保，更將以前著重硬體設備的方式全新升級，從今年開始帶入沉浸式體驗，為企業提供碳中和展演活動、宴席公關的低碳提案，並持續以企業永續經營的概念回饋社會。

御頂指出，孫正強與副董事長李日東率領同仁清晨齊聚國立體育大學田徑場，宣布企業「低碳餐旅」目標，桃園前縣長吳志揚、桃園市政府體育局長許彥輝及龜山區長張嘉平都共襄盛舉，本場活動齊聚800多位跑者，從清晨跑到中午，除了可以獲得「晶宴會館紀念完賽禮」，還有補給站金牌烤鴨「加油鴨鴨包」及現場攤位豐富活動。

觀光 體育 吳志揚

延伸閱讀

不必擔心塞車 台南市觀旅局推攻略持TPASS低碳遊台南

淨零碳排成趨勢 經濟部助企業低碳、智慧化升級

國產實業上半年每股賺1.36元 持續布局低碳產品

侯友宜推2050能源配比 再生57%、核電18%、碳中和25%

相關新聞

建商將讓利？ 2跡象顯示竹北房市轉買方市場

竹北是近年全台最火熱區，不只房價大漲一倍，買屋還得看建商臉色，甚至得透過中人安排。 不過，住展雜誌最新市調指出，兩個跡象...

李嘉誠破盤案逾3萬人搶 專家讚高招：台灣也用過

香港首富李嘉誠旗下長江實業預售屋案「親海駅II」，日前宣布以市價7折銷售後，吸引港人瘋狂搶購。馨傳不動產智庫執行長何世昌...

沒陸客全年旅客目標將跳票？ 學者：仍有機會達標

觀光局訂出年底迎600萬人次國際觀光客目標，其中100萬為陸客，但至8月初，僅300多萬人次來台，靜宜大學觀光系副教授黃...

產業追蹤／低軌衛星搶市 海陸空並進

2023年兩大低軌道衛星（LEO）商用業者OneWeb與Starlink先後宣布新進展。OneWeb在業務推動時，以企業...

產業追蹤／氫能應用 助攻淨零轉型

全球暖化威脅加劇，為對抗氣候變遷，國際吹起「淨零碳排」旋風，各國祭出更嚴格的環境／能源相關規範與氣候政策，如2021年底...

產業追蹤／歐盟數位雙法 打造網路平權

面對科技巨擘日益增長的影響力，甚至提供的產品與服務已全面滲透到各國經濟、社會等層面，各國政府開始提出監管措施，歐盟是最早...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦