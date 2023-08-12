包船出海跳進愛琴海 這樣玩很歐風很享受

台灣雖然四面環海，但因為面對太平洋，洋流強、海溝深、風浪大，較難包船出海後直接跳進海裡玩水，但土耳其得天獨厚，西南部環地中海（包括愛琴海），風平浪靜、碧海藍天，搭配沿岸歐風建築，300美元包一艘小遊艇出海玩一個下午，相當愜意，國人若到土耳其自由行，幾個好友可以試著體驗這種歐式的休閒玩法。

在土耳其西南部環地中海沿岸有很多小鎮，都是土耳其相當著名的度假勝地，有大批土耳其民眾和歐洲國家旅客到這裡曬太陽、玩水、度假，例如艾瓦利克（Ayvacık）小鎮有著濃濃的歐洲中世紀小鎮風情，又有美麗的海灣和海鮮及其他美食，而且當地盛產橄欖，夏季又有香甜可口的西瓜和哈密瓜，是土耳其及外國旅客相當喜愛的度假區。

土耳其旅遊局表示，在艾瓦利克可以參觀Şeytan Sofrası（魔鬼宴會，從山頂上可以俯瞰到覆蓋著松樹森林的海灣）並欣賞壯觀的日落，且強烈推薦品嘗艾瓦利克島上的「papalina」（一種小魚）和著名的「Ayvalık Tostu」烤三明治，還可以在Sarımsaklı海灘游泳、購買橄欖油和參加船上遊覽。

土耳其當地導遊John說，土耳其環地海沿岸有很多美麗的小鎮，都是很好的度假地區，其中又以環愛琴海的小鎮最漂亮，由於來訪遊客相當多，房價也跟著上漲，但遊客仍絡繹不絕，其中包一艘小遊艇（可搭載十人），僅需300美元，就可出海玩上一個下午，是很受歡迎的旅遊休閒方式。

而且當地有新鮮美味的海鮮，例如以鮮魚和各種蔬菜的組合製作的鮮魚湯，Melki蘑菇菜餚，由菠菜、洋蔥、麵粉和水製成的Çırpma（作為一種小吃），甜點是Gallipoli乳酪哈爾瓦，它是一種用無鹽白乳酪、麵粉和糖製成的本地美食。因為當地盛產橄欖，各種橄欖製品如橄欖油、橄欖油皂、橄欖油濕潤護膚乳液、橄欖油洗髮精、橄欖木製的砧板等，都是當地特產，物美價廉。