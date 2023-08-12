走進特洛伊的神話裡 土耳其美麗古城小鎮別有特色

在旅行社的行銷與包裝下，疫情前國人前往土耳其旅遊的人數有逐年增加的趨勢，疫後國境開放，土耳其航空恢復台灣直飛航班，前往旅遊的國人愈來愈多，根據交通部觀光局統計指出，今年1至6月國人赴土耳其旅旅有3.7萬多人次，較去年同期大幅成長334.5%，而暑假期間赴土耳其的人數相當多，土耳其已成為國人出國旅遊的新興熱門地區之一。

一般旅行團到土耳其，除了第一大城伊斯坦堡、坐熱氣球、到卡帕多奇亞奇岩怪石區外，也會前往坎納卡萊（Çanakkale），這是傳說中的特洛伊戰爭和達達尼爾海峽戰役發生地城市，它位於控制歐亞往來另一個重要咽喉的達達尼爾海峽兩岸，是荷馬史詩《伊利亞特》和《奧德賽》的背景所在地。

坎納卡萊位於達達尼爾海峽的入口，連接愛琴海和馬爾馬拉海。特洛伊古城位於坎納卡萊中心區的Tevfikiye村西部，這座城市經歷了戰爭和自然災害的摧毀，多次重建，逐漸喪失了重要性，最終被遺棄。但1998年，特洛伊古城被聯合國教科文組織列入世界文化遺產名錄，特洛伊博物館迎接遊客。在博物館中，通過考古發掘的文物，介紹了特洛伊及其文化對特羅阿斯地區的影響。

坎納卡萊的另一個文化遺產，是聯合國教科文組織暫定名錄上的阿索斯古城。阿索斯是土耳其最美麗的古城之一，位於坎納卡萊省阿伊瓦齊克地區南部的Behramkale村的岩石丘陵上，西元前348年，著名的希臘哲學家亞里士多德來到阿索斯，建立了一個哲學學校，在這裡教學三年。在這座城市，可以參觀阿科羅波利斯和下城，阿科羅波利斯有安那托利亞最早的多立克神殿－雅典娜神殿，還有防禦牆和早期的土耳其清真寺。您可以沿著小徑走下山，參觀集市、市民大廳和健身房，並從劇院欣賞萊斯博斯島的美景。

坎納卡萊是一個充滿壯麗景色、歷史古跡和綠意的地區。城市的其他旅遊目的地包括Gökçeada、Bozcaada和Kaz Dağı（即伊達山）。Gökçeada位於坎納卡萊的對面，是土耳其最大的島嶼，也是世界上第一個和唯一的「慢城」。島上覆蓋著橄欖樹和松樹，偶爾還有修道院。前往Gökçeada可通過Kabatepe的定期渡輪服務。每年8月，當地的節慶吸引遊客和當地居民前來島上。

到坎納卡萊，都會去參觀一下特洛伊博物館，它位於特洛伊古城的入口處，擁有一個3,000平方米的展覽大廳和一個11,200平方米的封閉區域。在特洛伊博物館裡，通過考古挖掘出土的文物，向遊客展示了特洛伊及其文化在特羅阿斯地區留下的生活和考古歷史，這些歷史曾被荷馬的著名史詩《伊利亞特》所銘記。

這座博物館榮獲「2020年歐洲年度博物館特別讚賞獎」、「2020/2021年歐洲博物館學院特別獎」和第八屆「短片博物館」的特別提及獎。