湖子內區段徵收完售嘉市進帳逾60億 休閒區標售中央為這原因喊停

嘉義市政府新開發湖子內區段徵收住宅、商業區完售，新建房屋店面林立，有如新市鎮蛋黃區，8年前開發完成每坪10萬元，至今地價翻倍漲到逾20萬元，市府地政處說，區段徵收結案，開發成本55億元，售地進帳60多億元，扣除成本有5億多元盈餘，還有3公頃休閒專區用地未標售，中央指示保留做社會住宅等公共建築、設施使用。

湖子內區段徵收公有地，2016年12月起陸續標售，住宅區、商業區完售，另有休閒專用區及工業區等土地標售，當初休閒專用區規畫配合健康防老園區，可蓋健康住宅，給予獎勵後的建蔽率為40%，容積率420%，等待業主購地開發。

健康防老園區土地，因焚化廠就在旁邊，業者看到焚化廠煙囪打退堂鼓，民眾建議市區建地少，希望市府將區段徵收內休閒專用區，變更為住宅區。市府說，都市計畫土地分區使用，不能說變就變，休閒專區用途有15項分類，健康防老園區是其中一項。

地政處說，湖子內區段徵收區結案，扣除開發成本有5億多元盈餘，原擬標售13筆共3公頃休閒專區用地，標售底價10萬元，被中央喊停，要求休閒專區留供社會住宅、公共建築、設施等使用。

湖子內區段徵收東起吳鳳南路，西至新民路民生社區，南至八掌溪河川區域，北臨興安國小，面積193.49公頃。

不動產房仲業分析，湖子內區段徵收因全新整體開發及環境優於舊市區，交通便利，發展空間值得期待，住宅商業區完售，受惠湖子內房市熱絡，內政部公布上半年全國房地買賣移轉，創5年新低，個人房地合一稅收年減1成，嘉市逆勢成長，漲幅達6成全國最高。