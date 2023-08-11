永鴻營收／7月1.09億元、年增26.9% 業績連兩月雙位數成長

永信集團旗下動物藥大廠永鴻（6936）公布7月合併營收1.09億元，年增26.94%，累計今年前七月合併營收7.02億元，年增1.47%。永鴻昨（11）日表示，上半年受到高病源禽流感與病毒疾病的衝擊，畜牧業與飼料業大幅減產，但伴隨疫病減緩與飼料價跌，需求面回穩，永鴻業績自6月開始已連續兩月雙位數大幅成長。

永鴻國際生技為永信集團旗下一員，今年年3月24日登錄興櫃掛牌，為台灣第一家興櫃掛牌的動物藥廠。永鴻表示，目前銷售主力為經濟動物用藥與飼添產品，另外也發展寵物學名藥產品，永鴻的「可沛寵藥」正研發數十項寵物學名藥，並陸續領證上市包含抗感染、心血管與消炎止痛等藥品，解決市場上獸醫師對於動物專用藥的高度需求，再配合外銷登記，搶攻國內外快速成長的寵藥市場。

永鴻也推出一系列高規格寵物保健品，一系列涵蓋腸道機能、眼睛、皮膚毛髮、心血管等全方位寵物機能保健品，延續製藥專業與精神，重視效果與安全性，提供高品質、安心可靠的寵物保健食品。今年7月南港展覽館的展昭台北寵物用品展中，現場透過專業的獸醫師以及動物營養師第一線面對消費者，提供毛孩爸媽對於寵物保健疑難雜症的客製化諮詢，深深獲得廣大毛孩爸媽的信任，並在展場上創下亮眼銷售佳績。

永鴻的寵物行銷團隊，也正持續積極開發尋找海外高品質、高競爭性及特殊性的產品進行代理，今年推出由海外皮膚專科獸醫師好評推薦，針對異位性皮膚炎毛孩保健的革命性項圈，在市場上創造一波討論。除此之外，可沛寵藥團隊也積極拓展寵物實體與電商通路。

永鴻表示，運用獸藥與寵藥的雙引擎，提供符合需求的動物藥品、保健品和各類疾病控制、治療、飼養管理等服務，力拼2023年營收新高。