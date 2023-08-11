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豆府財報／上半年 EPS 7.54元 第3季營收續挑戰歷史新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

豆府（2752）今（11）日召開董事會，通過上半年財報，營收為14.98億元，年增45%；稅後歸屬於母公司業主淨利1.98億元，年增157%，上半年每股純益達7.54元。其中，第2季稅後歸屬於母公司業主淨利9300萬，單季每股純益3.54元。

豆府表示，相較去年第2季明顯受到疫情影響，今年第2季已逐步脫離疫情困擾，民眾出門消費意願明顯增加，加上豆府旗下各品牌，持續強化消費者的實際到店體驗，使第2季營收創下單季歷史新高。不過，由於豆府今年4月全員調薪5%，因此第2季淨利率來到12%，較首季下滑。

進入暑假旺季，豆府餐飲集團旗下品牌，也持續拓增新門店，包含6月底及7月上旬，分別新增「北村豆腐家」員林大潤發店，以及「涓豆腐」微風南山店，為整體豆府餐飲集團的營運添柴加火。甫公布的7月份營收，達2.89億元，年增率達21%，為歷年同期新高，也創下豆府單月營收歷史次高，推升第3季營收有機會挑戰歷史新高。

豆府表示，下半年將持續多品牌與多角化的營運方針，預計年底前再開四至五家門店，集團總店數達到70間以上。除了門店數量的持續增加，豆府集團APP也於4月上線，透過科技與跨品牌行銷能力的結合，可望提升與消費者間的互動與黏著性。另一方面，疫情之後，豆府也重啟海外夥伴合作洽談，為長期發展增添助力與動力。

豆府 營收

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