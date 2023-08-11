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西門站登上半年捷運站買氣王 夾兩大優勢每周成交破五件

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
據實價登錄資料及台北捷運進出站資料，今年上半年台北捷運旅運量最高的捷運站前十名中，台北車站憑藉多鐵共構的優勢，六個月內突破4,000萬旅運量。獲得旅運量第一捷運站之冠寶座；捷運西門站則以281件成為交易最火熱的捷運站。永慶房屋提供
據實價登錄資料及台北捷運進出站資料，今年上半年台北捷運旅運量最高的捷運站前十名中，台北車站憑藉多鐵共構的優勢，六個月內突破4,000萬旅運量。獲得旅運量第一捷運站之冠寶座；捷運西門站則以281件成為交易最火熱的捷運站。永慶房屋提供

據實價登錄資料及台北捷運進出站資料，今年上半年台北捷運旅運量最高的捷運站前十名中，台北車站憑藉多鐵共構的優勢，六個月內突破4,000萬旅運量。獲得旅運量第一捷運站之冠寶座；捷運西門站則以281件成為交易最火熱的捷運站。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，以一年52周來算，捷運西門站相當於每周就有5.4件的交易案，可說是交易最熱絡捷運站點。

陳金萍指出，旅運量位居榜首的台北車站可說是台北捷運的核心，本身多鐵共構特性也讓台北車站在短短六個月內突破4,000萬旅運量。

她表示，台北車站是台北市市民的生活中心，食衣住行育樂等日常所需皆能滿足，加上完善的交通系統，房價有所支撐。台北車站近一年周邊住宅平均每坪單價落在67.5萬元，售出物件以住宅大樓居多，熱門路段則是落在忠孝西路一段、長安西路等。

而若以交易量來看，與台北車站相鄰的西門站以281件居冠；陳金萍分析，西門站是松山信義線與板南線的交會站，以及同時知名商圈西門町坐落於此，兩大優勢下，無論是外國遊客或是本地人都經常造訪，商圈的熱絡程度具有一定的持久性，因此不管是投資或自住都十分合適。而西門站近一年周邊房市均價落在59.3萬元，熱門交易路段則是集中在成都路、昆民街等路段。

陳金萍指出，捷運是最貼近北市日常生活圈的大眾運輸工具之一，而高旅運量也代表該站周邊商圈、生活圈發展基本上已經成熟，吸引大批人口進駐，也讓該地住宅更為保值，因此建議民眾可沿著捷運路線尋找理想中的物件，結合日常生活、交通等考量，謹慎挑選適合自身的住宅。

捷運 台北車站 北捷

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