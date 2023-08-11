高齡化超前部署 台灣房屋打造六千坪國際級健康地產

根據國家發展委員會統計，2022年台灣65歲以上人口數約有409萬人，預估2025年有500多萬人口，「高齡化」是社會重要議題。台灣房屋表示，台灣房屋超前部署，歴時七年，成功整合新竹縣關西鎮六千坪基地「亞洲健康智慧園區」，並先成功開發天然碳酸氫鈉溫泉，開發全台第一座五合一莊園式建築，規劃六棟七樓高的莊園式低密度建築。

台灣房屋集團總裁彭培業表示，為連結高端醫療服務住戶的綠色通道，健康智慧園區將健康生活、優雅老化以及舒適安養所需的各類資源及服務，透過水平和垂直的專業整合，有效友善地融入長者居住的環境中，讓長者得以主動參與每日生活中實踐。不僅降低意外的發生，也解決獨居者的孤獨與無助。

另外園區也提供復健專業療程，更整合預防醫學理念，提供抗衰老預防中心及預防失智訓練，以及退化陪伴的專業照護服務，醫養合一實現健康緩老。

園區整體規劃以環保、無毒、防火、隔音與全區無障礙規劃，並導入智能服務設計，透過無線網路與各類檢測設備的建置，可即時掌握全區域的環境空氣品質。

除此之外，園區建築更率先導入防疫建築概念，電梯車廂內安裝醫學院等級醫療院所採用的自動除菌離子空氣淨化系統，能夠消除懸浮於空氣中的過敏原、黴菌、病毒與異味，在後疫情時代更顯重要。

台灣房屋表示，少子化與高齡化時代已經來臨，尊嚴老化、自主尊嚴，快樂且健康的環境與規劃是神聖的願景，當內在外在條件都已成熟，台灣房屋集團完成布局，為台灣打造世界華人的幸福基地，讓亞洲健康智慧園區，作為世界先進國家來台參訪的標竿，更讓台灣有一個國際級藍點長壽生活環境。