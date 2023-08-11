雲品推四贏策略不強調住房率營收、獲利同步衝高

雲品（2748）3大引擎催油門，雲品國際總經理丁原偉認為，提供頂尖的住房服務，不強調住房率滿房為主，以75%住房率為目標，包括日月潭雲品、君品酒店要走高質感路線，創造員工、旅客及管理階層的四贏策略，營收、獲利將同步衝高。

法人預估，台北君品酒店國際客幾乎回籠，旗下委託經營案據點也持續增加，雲品在2017年寫下營收、獲利創新高，當年度營收為15.28億元，稅後純益為2.28億元，每股稅後純益3.48元。

丁原偉分析，少子化的危機是全世界面臨的危機，台灣的觀光旅遊業應該要朝向高質化，不強調高住房率，員工不用服務過量的旅客，住房的旅客可以感受到住房的尊榮感，企業的營運也會開始質變，反而對於長期永續經營是正面挹注。

解封後跨境旅遊爆發，迎接疫後旅遊需求，雲品旗下位於日月潭的溫泉酒店斥資約新台幣億元、歷時5個月完成裝修工程，雲品溫泉酒店日月潭用行動來讓消費者感受到旅行也能推動永續。

雲品今年將滿15週年，歷時5個月的大型裝修工程，全新裝潢引進「親生命設計」（Biophilic Design），打造「花染木」、「石倚煙」兩款生生不息的巨型生態缸，將生態循環化身為藝術，結合雲品最受歡迎的生態導覽與富環境教育意義的親子活動，讓「永續活起來」成為感動的旅行。

進行永續餐廳認證與碳盤查等，雲品目前不提供一次性備品，還有提供旅客「負碳排」住房加購，多花47元可落實減少旅宿所增加的碳排放；去年底推出至今大概只有15%的旅客購買，期望有意願購買的旅客可以達到一半，雲品就能達到碳中和。