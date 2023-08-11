快訊

鐵皮、招牌雜亂「台灣市容比日本醜」 內行人揭關鍵原因

野火滅村超過千人失蹤：百年前的夏威夷王國首都已成廢墟

影／藝人馬國畢酒駕被逮畫面曝光！「我犯了低級錯誤」鞠躬道歉送北檢

旅運前十名捷運站 這一站房市最熱、一周成交5間

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。永慶房產集團提供
房市示意圖。永慶房產集團提供

人潮就是錢潮，也是房市票房保證，永慶房產集團統計今年上半年台北捷運旅運量前十名捷運站，西門站近一年成交281件， 一周成交5間以上，為交易最火熱的捷運站，忠孝復興站、淡水站則是此次統計中房價最高與最低點。

觀察資料，旅運量前十名的車站中有七站是捷運交會站。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，交會站擁有多條捷運線，帶來的區域價值、人潮效應較高，不僅能減少轉乘時間，更是比一般捷運站擁有更大的保值、增值空間。

旅運量位居榜首的是台北車站，本身多鐵共構特性也讓台北車站在短短6個月內突破4千萬旅運量。

陳金萍表示，台北車站是台北市市民的生活中心，食衣住行育樂等日常所需皆能滿足，加上完善的交通系統，房價有所支撐。台北車站近一年周邊住宅平均單價落在67.5萬，售出物件以住宅大樓居多，熱門路段則是落在忠孝西路一段、長安西路等。

以交易量來看，與台北車站相鄰的西門站以281件居冠。

陳金萍分析，西門站位處西門町，無論是外國遊客或是本地人都經常造訪，商圈熱絡程度具有持久性，不管是投資或自住都十分合適。而西門站近一年周邊房市均價落在59.3萬，熱門交易路段則是集中在成都路、昆明街等路段。

此次統計，忠孝復興站平均單價高達99.9萬，距離百萬大關只差臨門一腳，近一年交易量也達146件，房市相當熱絡。陳金萍分析，忠孝復興站位於東區商圈，生活機能成熟，待大巨蛋啟用，該地區商業活動將更加蓬勃。

另外忠孝復興站周邊陸續傳出都更消息，在公辦都更案的加持下，區域房價將有望進一步推升，忠孝復興站周邊交易物件多以住宅大樓為主，復興南路一段、大安路一段一帶皆是熱門交易路段。

位於淡水信義線末端的淡水站也擠入前十。近年來淡水捷運、輕軌等軌道系統逐年完善，淡北道路也正興建中，各項重大建設進駐顯示該地區發展潛力高，加上低廉的房價，吸引了許多小資族入住，捷運旅運量也不斷攀升。

淡水站平均單價23.8萬元，為此次調查中價格最親民的站點，不過陳金萍提醒，淡水雖然房價較為低廉，但從淡水站搭到台北車站需要花費約40分鐘的乘車時間，因此民眾若有往來台北市中心的交通需求，需多加考量。

台北捷運十大旅運量最高的捷運站及周邊房市表現。資料來源／永慶房產集團
台北捷運十大旅運量最高的捷運站及周邊房市表現。資料來源／永慶房產集團

捷運 台北車站 房價

延伸閱讀

影／「加油須熄火」 淡水男竟暴怒拳毆加油站員工還持刀恐嚇

淡水行忠宮慶祝關公聖誕 遵古法儀式用踏雷罡步

影／桃園男大生剛考到駕照遊淡水 70公尺內連續撞倒10輛機車釀1傷

新竹台南中古屋房價暴衝 40年老屋5年漲8成

相關新聞

台中豪宅跌破5字頭 賠售潮來了？房仲揭實情

今年上半年台中市高價住宅市場吹冷風，依據實價資料，今年上半年台中市總價4千萬以上大樓、華廈住宅交易僅68筆，比去年同期少...

憂台海戰爭 台灣人「錢」坤大挪移？日、加建商招手

政府近兩年來祭出多次打房重拳，加上總統大選在即，兩岸關係緊張等地緣政治不穩定，國人憂台海衝突，興起海外投資、移民潮，日本...

賣雞肉找百萬網紅代言、敢貴兩倍⋯11歲小廠翻轉百年戰場 搶吃大成、卜蜂生意

一個創業11年的公司，正在改變一個百年老產業的戰法。

巴拿馬運河塞船 航運業叫苦 散裝、貨櫃運力受衝擊

由於今春以來的旱情影響巴拿馬運河通行，目前巴拿馬運河有154艘船舶正排隊等待通行，平均等待時間為21天，且塞船狀況愈來愈...

旅運前十名捷運站 這一站房市最熱、一周成交5間

人潮就是錢潮，也是房市票房保證，永慶房產集團統計今年上半年台北捷運旅運量前十名捷運站，西門站近一年成交281件， 一周成...

家鄉的海是他人生第1間水族館！Xpark館長從飼育員到開5間館：想為台灣帶來更多笑容

「其實我們一開始很擔心，台灣人可以接受Xpark嗎？」回顧當初在籌備Xpark時的心情，儘管這已經是他人生中開立的第5間水族館，台灣橫浜八景島公司Xpark館長手嶋一雄並非信心滿滿。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦