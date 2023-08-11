旅運前十名捷運站 這一站房市最熱、一周成交5間
人潮就是錢潮，也是房市票房保證，永慶房產集團統計今年上半年台北捷運旅運量前十名捷運站，西門站近一年成交281件， 一周成交5間以上，為交易最火熱的捷運站，忠孝復興站、淡水站則是此次統計中房價最高與最低點。
觀察資料，旅運量前十名的車站中有七站是捷運交會站。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，交會站擁有多條捷運線，帶來的區域價值、人潮效應較高，不僅能減少轉乘時間，更是比一般捷運站擁有更大的保值、增值空間。
旅運量位居榜首的是台北車站，本身多鐵共構特性也讓台北車站在短短6個月內突破4千萬旅運量。
陳金萍表示，台北車站是台北市市民的生活中心，食衣住行育樂等日常所需皆能滿足，加上完善的交通系統，房價有所支撐。台北車站近一年周邊住宅平均單價落在67.5萬，售出物件以住宅大樓居多，熱門路段則是落在忠孝西路一段、長安西路等。
以交易量來看，與台北車站相鄰的西門站以281件居冠。
陳金萍分析，西門站位處西門町，無論是外國遊客或是本地人都經常造訪，商圈熱絡程度具有持久性，不管是投資或自住都十分合適。而西門站近一年周邊房市均價落在59.3萬，熱門交易路段則是集中在成都路、昆明街等路段。
此次統計，忠孝復興站平均單價高達99.9萬，距離百萬大關只差臨門一腳，近一年交易量也達146件，房市相當熱絡。陳金萍分析，忠孝復興站位於東區商圈，生活機能成熟，待大巨蛋啟用，該地區商業活動將更加蓬勃。
另外忠孝復興站周邊陸續傳出都更消息，在公辦都更案的加持下，區域房價將有望進一步推升，忠孝復興站周邊交易物件多以住宅大樓為主，復興南路一段、大安路一段一帶皆是熱門交易路段。
位於淡水信義線末端的淡水站也擠入前十。近年來淡水捷運、輕軌等軌道系統逐年完善，淡北道路也正興建中，各項重大建設進駐顯示該地區發展潛力高，加上低廉的房價，吸引了許多小資族入住，捷運旅運量也不斷攀升。
淡水站平均單價23.8萬元，為此次調查中價格最親民的站點，不過陳金萍提醒，淡水雖然房價較為低廉，但從淡水站搭到台北車站需要花費約40分鐘的乘車時間，因此民眾若有往來台北市中心的交通需求，需多加考量。
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