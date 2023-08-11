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陸方尚未開放團客來台觀光 陳揆：尚未收到善意回應

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長陳建仁。圖片／行政院提供
行政院長陳建仁。圖片／行政院提供

中國大陸10日宣布再開放團客旅遊，不過台灣卻不在名單中，對此，行政院長陳建仁今（11）日表示，一向希望兩岸之間能夠有更好的交流，而且在和平對等、彼此尊重、務實的情況下來做相關的交流與溝通，政府也確實在這一方面表達了我方願意促進兩岸溝通的誠意，但目前為止我方尚未收到中國大陸善意回應。

陳建仁今天出席「台北2023第39屆亞洲國際郵展開幕典禮」時被問到有關，中國大陸宣布開放團客旅遊國家名單，其中不包含台灣，這樣是否會影響到觀光局所訂出的100萬陸客來台的目標？

對此，陳建仁表示，實際上跟大家報告一個好消息，根據觀光局最新的統計，到目前為止，來台國外觀光客人數已經到達340萬人次，我國很歡迎世界上各個國家的旅客來到台灣，欣賞台灣之美，政府也有信心會在今年度達到觀光客600萬人次的目標，所以在這個部分，要謝謝交通部觀光局大家一起努力，還有業者大家一起努力。

至於有關中國大陸團客來台一事，陳建仁說，在疫後我方一直強調健康有序的兩岸之間交流，也在這樣的一個努力過程當中，一向希望兩岸之間能夠有更好的交流，而且在和平對等、彼此尊重、務實的情況下來做相關的交流與溝通，政府也確實在這一方面表達了，願意促進兩岸溝通的誠意。

陳建仁也舉例，像我方開放國人到中國大陸去自由行的旅遊，也開放國人到中國大陸的大學去念書；至於剛才提到的觀光相關方案，也有透過適當的管道跟中國大陸表達一個意見，但是就如同陸委會所說的，到目前為止，我方還沒有接到中國大陸善意的回應。

觀光 陳建仁

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