快訊

6縣市大雨特報 台北市山區當心

影／徐耀昌替郭台銘站台喊「下架國民黨」朱立倫：一定會嚴正處理

林襄男友薪水被起底　網驚「殘酷差距」讚：是好女孩

台中豪宅跌破5字頭 賠售潮來了？房仲揭實情

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台中房市示意圖。記者游智文／攝影
台中房市示意圖。記者游智文／攝影

今年上半年台中市高價住宅市場吹冷風，依據實價資料，今年上半年台中市總價4千萬以上大樓、華廈住宅交易僅68筆，比去年同期少55%，且平均購屋總價年減11.5%，平均每戶6,453萬元，平均單價跌破5字頭，每坪49.8萬元。

雖然單價下跌，大家房屋企研室總監郎美囡表示，只是買方購屋預算明顯減少，購買單價較低物件。

她表示，政府打房政策層出不窮，買方認為價格該跌，但通膨支撐著屋主對未來的期待，新案價格也不降，形成買方只想找低價物件，賣方卻不打算降價求售的僵局。

2016年到2017年房地合一上路重擊豪宅市場，當時許多豪宅賣方自打9折當開價，近二年打房政策一波接一波，買方根據歷史經驗認為高價住宅的價格會有很大的修正空間，但央行啟動升息循環後，依然不見豪宅接連賠售。

住商不動產西屯逢甲加盟店店東詹豐澤指出，主要是賣方這次心態及想法有兩大不同，首先，不動產借貸有優勢，比起其他動產，不動產更穩健，可向銀行以相對低利抵押借貸出大筆資金，高價值不動產在財務槓桿上反而有更多操作空間。

其次，稅制促使賣方長期持有，房地合一2.0持有5年內有轉售有35~45%高稅率，因此這幾年入手的屋主通常有長期置產的打算，另一方面，根據內政部統計資料顯示房價一路走揚，屋主怕賣出房屋後，相同價格買不回同地段，因此觀望的賣方也不在少數。

郎美囡表示，今年年初市場經濟偏弱，中部傳產內需、外銷訂單量不太理想，且不動產選擇性信用管制高價住宅貸款最高成數4成、沒有寬限期，台中市總價4千萬元即認定為高價住宅，影響買方購屋信心。

此外，平均地權條例新法規定今年7月1日後法人購買住宅須經內政部許可，因此有意以法人購屋者在去年大多已進場布局，今年按兵不動觀望市場，導致高價市場交易冷卻。

2023年上半年台中高價住宅交易統計。資料來源／住商不動產
2023年上半年台中高價住宅交易統計。資料來源／住商不動產

房地合一 豪宅

延伸閱讀

30歲工程師嗨當大麻自耕農 偕友租雲林百坪豪宅搞成高科技溫室

疫後散客不回頭！東區難復榮景 黃金路段租金打對折

控訴老婆太貪撕破臉 終極保鑣付4500萬仍請不出豪宅

具俊曄首爾豪宅內部曝光 陸網「誰說光頭沒有錢」

相關新聞

台中豪宅跌破5字頭 賠售潮來了？房仲揭實情

今年上半年台中市高價住宅市場吹冷風，依據實價資料，今年上半年台中市總價4千萬以上大樓、華廈住宅交易僅68筆，比去年同期少...

憂台海戰爭 台灣人「錢」坤大挪移？日、加建商招手

政府近兩年來祭出多次打房重拳，加上總統大選在即，兩岸關係緊張等地緣政治不穩定，國人憂台海衝突，興起海外投資、移民潮，日本...

賣雞肉找百萬網紅代言、敢貴兩倍⋯11歲小廠翻轉百年戰場 搶吃大成、卜蜂生意

一個創業11年的公司，正在改變一個百年老產業的戰法。

巴拿馬運河塞船 航運業叫苦 散裝、貨櫃運力受衝擊

由於今春以來的旱情影響巴拿馬運河通行，目前巴拿馬運河有154艘船舶正排隊等待通行，平均等待時間為21天，且塞船狀況愈來愈...

商機來了！北捷6處捷運開發案將啟動 2站下周招商

捷運局表示，今年將陸續進行中正紀念堂站、廈安站、中和站、連城錦和站及環狀線南北環Y3/Y21等6處開發基地公告徵求投資人...

健喬財報／上半年EPS 0.89元 第2季本業獲利創同期新高

健喬（4114）昨（10）日公布半年財報，上半年合併營收25.69億元，年增27%；稅後淨利約2.9億元，年減45%，每...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦