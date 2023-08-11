快訊

影／神明難阻！3輛怪手當著保生大帝的面 強拆冬山慈濟祖宮

高雄台鋁深夜接管秀泰影城！秀泰「五點聲明」反控侵損商譽

藝人馬國畢今凌晨酒駕被抓 酒測值曝光

商機來了！北捷6處捷運開發案將啟動 2站下周招商

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
萬大線第一期串連雙北開啟大台北新生活藍圖。圖／捷運局提供
萬大線第一期串連雙北開啟大台北新生活藍圖。圖／捷運局提供

捷運局表示，今年將陸續進行中正紀念堂站、廈安站、中和站、連城錦和站及環狀線南北環Y3/Y21等6處開發基地公告徵求投資人作業，6處基地開發預估總投資金額將高達96億元。

其中，中正紀念堂站(捷四)及廈安站（捷十）土地開發基地公開甄選投資人招商說明會，將於下周一（14日）率先登場，預估總投資金額高達47億元，歡迎投資人參與。

捷運局說明，中正紀念堂站為萬大線起站與現有淡水信義線、松山新店線站內轉乘銜接，為罕見三線捷運交匯核心。

招商基地位於南昌路一段，土地面積853坪，為四面臨路全街廓基地，坐落博愛特區南側，近植物園、兩廳院，並鄰近即將啟用之南門市場，商圈街巷內民生供給富足，開發強度高、商業氣息熱絡，是難得的開發機會。

捷運局指出，中正紀念堂站基地預估投資金額約38.6億元，適合中大型建商投入，預計可興建地上33層、地下4層，總開發量體約1萬1,300坪大樓，打造區域最高層峰地標。

捷運局說，預計於8月底公告招商，於明年第1季截止收件後進行評選作業，於第3季完成簽約。

廈安站開發基地，位於西藏路及中華路二段口，基地面積363坪，屬於植物園生活圈範圍內，亦為台北市國語實小、南門國中熱門明星學區。步行10分鐘內可抵達植物園、雙和市場、小南門商圈、南機場夜市、萬華車站等，生活機能完備。

捷運局指稱，廈安站預估投資金額約8.5億元投資規模適中精緻，切合中型建商需求，預計可興建地上20層、地下4層，總開發量體約3,500坪優質住宅大樓。該站7月已公告招商，將於11月底截止收件，明年上半年完成簽約。

捷運局強調，萬大線第一期目前施工進度已達68%，通車後將串聯雙北包含中正、萬華、永和、中和、土城等地區，除帶動沿線都市發展外，亦規劃6處結合捷運出口或其他設施的開發基地，透過公開徵求投資人方式開發。

萬大線中正紀念堂站(捷四)基地位置圖與完工示意圖。捷運局提供
萬大線中正紀念堂站(捷四)基地位置圖與完工示意圖。捷運局提供

捷運 中正紀念堂

延伸閱讀

北捷車廂真的很熱？網指這一線「根本是蒸籠」 通勤族曝市長下令調溫後：很有感

蔣萬安下令北捷降溫平民怨 這裡被議員曝靠電扇降溫

中捷首棟商辦！冠德建設四維國小站聯合開發大樓開工

北捷降溫票價是否調漲？蔣萬安：相關的費用都可以支應

相關新聞

憂台海戰爭 台灣人「錢」坤大挪移？日、加建商招手

政府近兩年來祭出多次打房重拳，加上總統大選在即，兩岸關係緊張等地緣政治不穩定，國人憂台海衝突，興起海外投資、移民潮，日本...

賣雞肉找百萬網紅代言、敢貴兩倍⋯11歲小廠翻轉百年戰場 搶吃大成、卜蜂生意

一個創業11年的公司，正在改變一個百年老產業的戰法。

巴拿馬運河塞船 航運業叫苦 散裝、貨櫃運力受衝擊

由於今春以來的旱情影響巴拿馬運河通行，目前巴拿馬運河有154艘船舶正排隊等待通行，平均等待時間為21天，且塞船狀況愈來愈...

商機來了！北捷6處捷運開發案將啟動 2站下周招商

捷運局表示，今年將陸續進行中正紀念堂站、廈安站、中和站、連城錦和站及環狀線南北環Y3/Y21等6處開發基地公告徵求投資人...

健喬財報／上半年EPS 0.89元 第2季本業獲利創同期新高

健喬（4114）昨（10）日公布半年財報，上半年合併營收25.69億元，年增27%；稅後淨利約2.9億元，年減45%，每...

彌補疫情期間廠商虧損 微風台北車站商場營運權延約一年三個月

繼桃園機場與松山機場因疫情導致廠商嚴重虧損政府給予延長營運年限後，交通部臺鐵局最大的車站商場經營案－台北車站促參商場經營...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦