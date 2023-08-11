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普生營收／7月2,196萬、月增18.9％ 精準檢測劑出貨增溫

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

普生（4117）公告7月合併營收2,196萬元，月增18.94％；累計今年前七月合併營收1.53億元，年減42.69%，衰退主因去年同期新冠肺炎檢測需求墊高基期所致。

普生表示，7月營收受惠民眾精準檢測意識持續提升，帶動旗下A/B/C/D肝炎、HIV等多樣常規產品需求持續穩步成長。加上集團仍持續拓展旗下「oh care 歐克威爾」自有品牌實體、線上知名通路合作業務模式，有效擴大業務銷售動能，挹注台灣、中國、馬來西亞市場銷售表現逐步攀升，隨著集團積極推進新通路、新產品等策略，有助於持續堆疊未來營運良好成長動能。

普生指出，憑藉集團於檢測業務上累積長達近40年的研發和銷售經驗，擁有多項國際臨床試劑標準認證，並持續完善旗下精準檢測、液態活檢、CDMO（委託開發及生產）、檢測服務、P113抗菌胜肽藥品等五大核心業務領域，積極投入分子診斷、液體活檢、癌症診斷等相關技術研發，使旗下產品具有高檢測精準度等優勢，且普生仍積極優化旗下 All in one 的新款全自動化核酸檢測設備於歐洲、東南亞、台灣等地區檢測設備業務接單，皆有助於創造未來營運正面效果之挹注。

展望2023年第3季，普生持續看好精準醫療檢測、液態活檢等市場需求擴大，並於竹北AI智慧園區規劃打造節能減碳、佈建大健康領域、擁有九大中心的普生AI園區廠辦大樓，已於8月8日完成上梁儀式，目標於2024年下半年完工啟用。

此外，普生具備研發、製造、臨床實驗及各國經銷業務布局等一條龍營運模式，皆有助於擴大旗下精準檢測、液態活檢業務之營運規模，以期與既有位於新竹科學園區的竹北廠達到資源整合互補、完善布局大健康領域等效益，助力擴大普生旗下業務競爭力、接軌國際市場。

普生

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