雲品斥資超過億元改裝 推永續無價旅行

雲品（2748）溫泉酒店日月潭斥資超過億元來進行改裝，用行動讓消費者感受到旅行也能推動永續。雲品今年將滿15周年，歷時5個月的大型裝修工程，全新裝潢引進「親生命設計」（Biophilic Design），打造「花染木」、「石倚煙」兩款生生不息的巨型生態缸，將生態循環化身為藝術，結合雲品最受歡迎的生態導覽與富環境教育意義的親子活動，讓「永續活起來」成為感動的旅行。

母公司雲朗觀光集團執行長張安平表示，生物多樣性是意蘊深奧的寶藏，滋養著大地，成就每一個生靈的獨特。每一個生命，都是傑作，都是藝術。期待旅人懷抱著希望和大我意識，讓世界傳承下去。

波光粼粼的日月潭，用青山碧水相襯，在舉手投足間，大自然成了雲品溫泉酒店最美的藝術和最真實的信仰。雲品透過歐美盛行的「親生命設計」，將依循人類對自然環境原有的情感依戀，擴大旅人在旅宿中體驗自然、與大自然無縫接軌，重新找回與大地的連結。這也是雲品推動永續旅遊的重要價值，深信每位旅人都能讓自己的旅行無價。

雲品溫泉酒店不但是藝術平台，同時也是永續跨界的展演空間。這次攜手「辜嚴倬雲植物保種中心」結合顧問團隊共同規劃打造「石倚煙」和「花染木」兩款巨型生態缸，成為大廳樓層全新目光焦點。該中心有「植物方舟」之稱，蒐藏超過3.4萬種來自世界各地的活體植物、透過異地保存以永續地球生物多樣性。

「石倚煙」透過「苔蘚」導電的概念讓植物與住客對話，更在不同樓層的梯廳之中，置入微觀世界的生態瓶展現自然界生命力的神奇。設計理念特別以「植物」為中心視角，扭轉了以往以「人」為主體、為求生活舒適而影響物種生存的環境空間設計。雲品希望藉由植物裝置藝術呼籲旅客可以關心永續、重視植物生存環境，進而改變處世的價值觀。

「花染木」，則是運用「秋海棠」為主角，將原生、瀕危的19種秋海棠物種移植至此，讓更多旅人了解重視生物多樣性的價值。雲品將「生態循環」化身為藝術品，搭配館內最受歡迎的生態導覽和多款以環境教育為主軸的親子活動，讓「永續」不只是概念，而是活生生的感動旅行。

除了靜態的二款生態裝置藝術供旅客了解物種多樣性的重要，雲品溫泉酒店更設計了可參與體驗的生態遊程「綠廊散策」，供旅客走進山林間，了解自然共存的生態故事。

不僅有野生穿山甲的覓食隧道探奇，還可以實際看見台灣原生楠木與榕樹之間的共生共存，與意外共創的其他植物寄生生態，並參觀雲品採用有機植栽的香草花園，了解艾草、迷迭香、到手香、薄荷葉的生長環境，開啟全新獨有的生態旅遊體驗。

從室內走向戶外的植物生態導覽，認識物種多樣性的重要外，雲品同時也設計了常態性的SDGs兒童永續書展，提供所有的孩子有機會透過閱讀永續發展目標相關書籍，學習及形塑他們的世界。

另外，為提高永續議題的趣味性，雲品也設計出兒童與家長可以共同參與學習的二款活動，分別為創造微型生態系的「生態苔蘚瓶DIY」以及兒童桌遊《拯救快樂森林 Save the Happy Forest》，透過富有樂趣與教育意義的遊戲方式認識聯合國永續目標SDGs，也讓永續的議題能夠更落實到旅客的回憶中，成為一顆永續的種子。

雲品溫泉酒店所設置的全新禮賓服務─「雲水」行政酒廊，給予賓客享有禮遇（Privilege）」、名望（Prestige）、隱私（Private）以及優先權（Priority）的專屬氛圍，以獨有的四個P傳遞高級俱樂部的講究與價值感。在空間設計上，托斯卡尼溫室花園風格與充滿綠意的「雲水」，引進了落地窗的自然光線和日月潭270度湖畔美景，其中植栽藝術運用了「檸檬樹」與「橄欖樹」概念貫穿整體設計，更有濃厚的義大利風格。迎賓入口處設置了海神波賽頓的活水噴泉，代表著水資源與陽光生生不息的理念。