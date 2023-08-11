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雲品斥資超過億元改裝 推永續無價旅行

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
「苔悄吟，石倚煙。棠華綻，花染木。」看似微不足道的苔蘚，緊緊倚靠在萬年化石上，悄悄的吟唱著35億年前，從海洋到陸地如神話般的生命起源。黃淑惠攝
「苔悄吟，石倚煙。棠華綻，花染木。」看似微不足道的苔蘚，緊緊倚靠在萬年化石上，悄悄的吟唱著35億年前，從海洋到陸地如神話般的生命起源。黃淑惠攝

雲品（2748）溫泉酒店日月潭斥資超過億元來進行改裝，用行動讓消費者感受到旅行也能推動永續。雲品今年將滿15周年，歷時5個月的大型裝修工程，全新裝潢引進「親生命設計」（Biophilic Design），打造「花染木」、「石倚煙」兩款生生不息的巨型生態缸，將生態循環化身為藝術，結合雲品最受歡迎的生態導覽與富環境教育意義的親子活動，讓「永續活起來」成為感動的旅行。

母公司雲朗觀光集團執行長張安平表示，生物多樣性是意蘊深奧的寶藏，滋養著大地，成就每一個生靈的獨特。每一個生命，都是傑作，都是藝術。期待旅人懷抱著希望和大我意識，讓世界傳承下去。

波光粼粼的日月潭，用青山碧水相襯，在舉手投足間，大自然成了雲品溫泉酒店最美的藝術和最真實的信仰。雲品透過歐美盛行的「親生命設計」，將依循人類對自然環境原有的情感依戀，擴大旅人在旅宿中體驗自然、與大自然無縫接軌，重新找回與大地的連結。這也是雲品推動永續旅遊的重要價值，深信每位旅人都能讓自己的旅行無價。

雲品溫泉酒店不但是藝術平台，同時也是永續跨界的展演空間。這次攜手「辜嚴倬雲植物保種中心」結合顧問團隊共同規劃打造「石倚煙」和「花染木」兩款巨型生態缸，成為大廳樓層全新目光焦點。該中心有「植物方舟」之稱，蒐藏超過3.4萬種來自世界各地的活體植物、透過異地保存以永續地球生物多樣性。

「石倚煙」透過「苔蘚」導電的概念讓植物與住客對話，更在不同樓層的梯廳之中，置入微觀世界的生態瓶展現自然界生命力的神奇。設計理念特別以「植物」為中心視角，扭轉了以往以「人」為主體、為求生活舒適而影響物種生存的環境空間設計。雲品希望藉由植物裝置藝術呼籲旅客可以關心永續、重視植物生存環境，進而改變處世的價值觀。

「花染木」，則是運用「秋海棠」為主角，將原生、瀕危的19種秋海棠物種移植至此，讓更多旅人了解重視生物多樣性的價值。雲品將「生態循環」化身為藝術品，搭配館內最受歡迎的生態導覽和多款以環境教育為主軸的親子活動，讓「永續」不只是概念，而是活生生的感動旅行。

除了靜態的二款生態裝置藝術供旅客了解物種多樣性的重要，雲品溫泉酒店更設計了可參與體驗的生態遊程「綠廊散策」，供旅客走進山林間，了解自然共存的生態故事。

不僅有野生穿山甲的覓食隧道探奇，還可以實際看見台灣原生楠木與榕樹之間的共生共存，與意外共創的其他植物寄生生態，並參觀雲品採用有機植栽的香草花園，了解艾草、迷迭香、到手香、薄荷葉的生長環境，開啟全新獨有的生態旅遊體驗。

從室內走向戶外的植物生態導覽，認識物種多樣性的重要外，雲品同時也設計了常態性的SDGs兒童永續書展，提供所有的孩子有機會透過閱讀永續發展目標相關書籍，學習及形塑他們的世界。

另外，為提高永續議題的趣味性，雲品也設計出兒童與家長可以共同參與學習的二款活動，分別為創造微型生態系的「生態苔蘚瓶DIY」以及兒童桌遊《拯救快樂森林 Save the Happy Forest》，透過富有樂趣與教育意義的遊戲方式認識聯合國永續目標SDGs，也讓永續的議題能夠更落實到旅客的回憶中，成為一顆永續的種子。

雲品溫泉酒店所設置的全新禮賓服務─「雲水」行政酒廊，給予賓客享有禮遇（Privilege）」、名望（Prestige）、隱私（Private）以及優先權（Priority）的專屬氛圍，以獨有的四個P傳遞高級俱樂部的講究與價值感。在空間設計上，托斯卡尼溫室花園風格與充滿綠意的「雲水」，引進了落地窗的自然光線和日月潭270度湖畔美景，其中植栽藝術運用了「檸檬樹」與「橄欖樹」概念貫穿整體設計，更有濃厚的義大利風格。迎賓入口處設置了海神波賽頓的活水噴泉，代表著水資源與陽光生生不息的理念。

「雲水」從空間到餐桌上的飲食，皆致力於強調綠意與永續的生活概念，營造自在輕鬆的迷人浪漫氛圍。「雲水」共設有72席座位，凡入住套房與尊榮樓層湖景共計54間客房的旅客皆能憑專屬的房卡全日自由進出，可悠然地在酒廊內品嘗美酒，或享用由廚藝團隊精心炮製每日五種餐型的餐飲選擇，為客人打造出「酒店中的酒店」尊尚體驗。

走訪日月潭的自然美好在雲品遇見永續無價的旅行。黃淑惠攝
走訪日月潭的自然美好在雲品遇見永續無價的旅行。黃淑惠攝
雲品溫泉酒店日月潭今年將滿15周年，歷時5個月的大型裝修工程，全新裝潢引進「親生命設計」（Biophilic Design）雲品溫泉酒店「親生命設計」吸引旅人前來認識物種多樣性。黃淑惠攝
雲品溫泉酒店日月潭今年將滿15周年，歷時5個月的大型裝修工程，全新裝潢引進「親生命設計」（Biophilic Design）雲品溫泉酒店「親生命設計」吸引旅人前來認識物種多樣性。黃淑惠攝
雲朗觀光集團執行長張安平(右)及雲朗觀光集團董事長辜懷如夫婦認為，生物多樣性是意蘊深奧的寶藏，滋養著大地，成就每一個生靈的獨特。黃淑惠攝
雲朗觀光集團執行長張安平(右)及雲朗觀光集團董事長辜懷如夫婦認為，生物多樣性是意蘊深奧的寶藏，滋養著大地，成就每一個生靈的獨特。黃淑惠攝
雲朗觀光集團執行長張安平、雲朗觀光集團董事長辜懷如、雲朗觀光集團 藝術總監張倚竹一家人一起用行動推廣走訪日月潭的自然美好在雲品遇見永續無價的旅行。黃淑惠攝
雲朗觀光集團執行長張安平、雲朗觀光集團董事長辜懷如、雲朗觀光集團 藝術總監張倚竹一家人一起用行動推廣走訪日月潭的自然美好在雲品遇見永續無價的旅行。黃淑惠攝
雲品溫泉酒店日月潭今年將滿15周年，歷時5個月的大型裝修工程，全新裝潢引進「親生命設計」（Biophilic Design）今天舉行記者會。黃淑惠攝
雲品溫泉酒店日月潭今年將滿15周年，歷時5個月的大型裝修工程，全新裝潢引進「親生命設計」（Biophilic Design）今天舉行記者會。黃淑惠攝

生態旅遊 雲品

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