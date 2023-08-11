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榮剛7月營收11.10億元 獲利表現穩定

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

榮剛材料（5009）7月自結合併營收11.1億元，較去年同期增加0.68%，累計前七月自結合併營收80.50億元，較去年同期增加16.98%。

榮剛表示，例行性年中存貨盤點及連續兩天的颱風假，使得7月出貨天數減少，營收較6月下滑8.7%，當月營收及累計營收相較去年同期則是維持成長。目前訂單能見度已達明年第1季，在手訂單介於85~90億元。

榮剛航太及油氣接單順暢，相關認證材產能(ESR/VAR)皆滿載運轉以因應供貨需求，尤其是航太產業，受惠於波音及空巴產量提升，供應鏈積極備貨，還有一段很長的榮景。此外，亞洲建築、汽車及工業需求疲弱，雖影響到工具鋼近幾月營收表現，但庫存去化即將進入尾聲，預計第4季需求可望回升，公司有信心獲利逐漸提升。

營收 榮剛材料 航太

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