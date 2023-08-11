搶攻中秋商機 85℃推九款中秋禮盒門市預購85折

中秋月餅口味越來越多變！85℃今年推出9款中秋禮盒，9月29日前門市預購指定禮盒享85折；另外85 Cafe APP還提供禮盒跨店取的功能，線上購買中秋禮盒兌換券，再用社群軟體轉贈給友人，送禮快速又方便，預估今年中秋銷售業績目標為5.5萬盒，銷售額2,400萬元。

85℃今年推出的9款中秋禮盒，除了獨家註冊商標的「白玉東坡酥」，暢銷熱賣的「琥珀蛋黃酥」之外，今年又融入台式風味「剝皮辣椒雞」、「肉鬆麻糬」、「綠豆肉鬆」等內餡，推出全新月餅禮盒，搭配精美的仿木框外盒，宛如一道道雋永台菜。

9款禮盒分別為「台式雋永禮盒」，傳統與創新完美融合，包括剝皮辣椒雞、肉鬆麻糬、綠豆麻糬三種全新口味。

剝皮辣椒雞是台灣傳統小吃之一，以獨特的烹飪技巧和香辣調味料而聞名，層層酥皮包裹著爆香翻炒過的剝皮辣椒雞，混合豆沙內餡，鹹甜中又帶點微辣，搭配蜜核桃，增加層次口感，將它融入月餅內餡，經典台菜以另一種完美方式呈現。

另外還有肉鬆麻糬，內餡特選鹹香豬肉鬆，加上QQ好吃的麻糬，外層餅皮滑香鬆酥，裡面肉鬆比例頗高，白色麻糬則是包覆在中間。綠豆肉鬆外皮是台灣人喜愛的台式酥皮，低糖綠豆餡包裹蓬鬆肉脯、鹹蛋黃，一口咬下完美搭配。

「琥珀蛋黃酥」禮盒，由國寶級師傅王振癸研發監製，一盒9入顆顆渾圓晶亮，金黃外皮宛如琥珀般閃耀，讓人捨不得下手。

「歡聚月圓」禮盒，內容物超高CP值，一次可品嚐到五種口味月餅，包括白玉東坡酥、金玉酥、芋頭酥、檸檬麻糬和琥珀蛋黃酥。

「歡聚月圓(素)」禮盒，特別為素食消費者開發，禮盒內有黑胡麻酥，內餡選用香氣十足的黑胡麻餡，加上Q彈麻糬，口味清新多層次，盡情享用、健康沒負擔。

「心悅豐采」禮盒集結了鹹甜好滋味，裡頭兩款小月餅，包括甜而不膩的「奶黃麻糬」和鹹香飽滿的「肉鬆麻糬」，再搭配三款人氣手工餅乾，焦糖奶油夾心餅乾、葡萄卡佛妮亞、帕瑪森餅乾超值組合，一次滿足饕客的味蕾。

「眾星拱月」氣派雙層禮盒包裝，最適合企業送禮，集結銷售人氣王白玉東坡酥、傳統極致代表的琥珀蛋黃酥、細緻口感的剝皮辣椒雞、酥鬆有層次的綠豆肉鬆、濃郁十足的奶黃麻糬和肉鬆麻糬，還有每一口都可以品嚐到芋頭芳香的芋頭酥。

以及門市熱賣超人氣點心焦糖奶油夾心餅乾、帕瑪森餅乾、松露餅乾、原味曲奇餅乾和巧克力杏仁餅乾，組成CP值超高的禮盒，送禮自用皆適宜。