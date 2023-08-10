拓凱財報／上半年每股純益8.80元 獲利歷年同期次高

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

碳纖維複材大廠拓凱（4536）董事會今(10)日通過上半年合併財報，合併營收52.60億元、年增8.2%，稅後純益7.99億元、年減20.1%，每股稅後純益8.80元，獲利為歷年同期次高。

拓凱第2季合併營收25.02億元，季減9.2%、年減6.4%，稅後純益4.73億元，季增44.6%、年減33.8%，單季每股稅後純益5.20元，獲利為單季同期次高。

拓凱表示，上半年營收及獲利均比原預期佳，主要受惠於自行車、球拍及航空等產品，因疫情解封後市場及客戶需求增加；另一方面，隨著成本有效控管，也讓產品毛利率獲得確保，加上第2季人民幣及新台幣趨貶的業外助益。

拓凱指出，中科園區后里新廠及廈門后溪二期新廠，目前依進度持續建設中，預計今年年底前土建工程陸續完工，明年開始佈置新生產線並貢獻產值。

越南已完工新廠，也於今年第1季正式量產，經過多年努力建置多元生產基地，以及分散經營風險的投資布局逐步落實，準備明年度景氣逐漸恢復時，可以有效把握新的成長契機。

拓凱表示，下半年航空座椅等產品持續維持樂觀的成長機會，但自行車等運動休閒產品，終端市場調整庫存尚待觀察，等看第4季能否逐漸轉趨正常；整體而言，對景氣展望持審慎看法。

拓凱自結7月合併營收5.95億元，月減23.1%、年減31.2%；前七月合併營收58.55億元、年增2.3%。

展望未來，拓凱說，集團規劃陸續開發新客戶及新產品，長期對於各產業未來發展持積極看待。

另在技術研發及產能建置與自動化設備更新方面，拓凱也持續強化投資，今年將重新調整產品生產線，並投入各項自動化生產設備，來提高生產效率及強化未來競爭力。

營收

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