持續投資擴充機隊 國泰集團計劃訂購32架A321neo及A320neo飛機

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
國泰集團今日公布計劃訂購多達32架空中巴士A321neo及A320neo型號飛機，持續投資擴充機隊及積極進行機隊現代化。國泰航空集團提供
國泰集團今日公布計劃訂購多達32架空中巴士A321neo及A320neo型號飛機，持續投資擴充機隊及積極進行機隊現代化。國泰航空集團提供

國泰集團今日公布計劃訂購多達32架空中巴士A321neo及A320neo型號飛機，持續投資擴充機隊及積極進行機隊現代化，強化香港國際航空樞紐的網絡聯繫。總計，集團將接收多達逾70架新飛機。

新飛機預計於2029年底前交付，並分別加入國泰航空及香港快運機隊，主要服務中國大陸內地及其他亞洲航點。

國泰集團行政總裁林紹波表示：「我們承諾為集團以至香港國際航空樞紐的長遠未來作出投資，並配合樞紐隨三跑道系統即將投入運作的急速增長。

「目前，國泰航空及香港快運各有運作該等空中巴士客機，有助我們為顧客提供覆蓋更廣的中國內地及亞洲航班網絡。「我們致力成為全球最傑出的服務品牌之一，承諾會繼續為提升顧客體驗作出投資。新飛機配置了嶄新的先進技術，為我們的乘客提供更安靜、更舒適及更具燃油效益的旅程。」

國泰集團於 2017 年訂購了 32 架 A321neo 飛機，現時已接收其中 13 架。是次訂購計劃將為集團機隊再增加多達 32 架單走道空中巴士飛機。

國泰 香港

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