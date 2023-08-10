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旅行社業者：兩岸觀光停滯 對產業是很大的經濟損傷

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

中國大陸宣布新一批恢復出團旅遊的國家和地區名單，台灣仍未包含在內。旅遊品保協會公關主委李奇嶽表示，深深感到遺憾。兩岸關係不佳，造成兩岸觀光旅遊交留停滯，希望政府能盡快恢復兩岸旅遊小兩會的協商。

旅行社業者悲觀認為，兩岸「禁團令」至今未開放，觀光小兩會復談也遙遙無期，以現下兩岸的政治氛圍來看，恐怕要到選後才有機會重啟兩岸觀光洽談。

旅行社業者感嘆，先前有好幾個可以重啟協商的機會，台灣政府都沒有把握。像是7月舉辦的海峽兩岸旅展，擋陸官員來台，以及目前正在安徽省合肥市舉辦的海峽兩岸旅行商大會，雖有數百位旅行業者出席，但台灣卻無任何官員前往，顯示我方政府並沒有重啟大門的誠意，因此對於這次大陸宣布恢復陸客赴美、日、韓團隊遊，開放名單依舊沒有台灣的結果不意外。

旅行社業者表示，希望兩岸能盡快恢復洽談與，針對「禁團令」做開放，台灣4,000家旅行社，九成有發團到大陸，疫情前台灣1,700萬的出境旅遊人次中，有400萬是到大陸，對旅行社來講，業績占比有一定份量，另，2019海外來台旅客超過1,100萬人次中，即便當時兩岸氛圍不佳，但陸客也仍有270萬人次。如今兩岸觀光停止交流，對產業而言是很大的經濟損傷。

旅行社 觀光 陸客

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