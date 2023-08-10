快訊

中職／交易案王柏融本人做出回應了！網：應該就是台鋼見了

神下車？這幾家公司竟在緯創、廣達跳水前完美脫手

屈臣氏布局長照版圖 首家「長照旗艦店」落腳新北

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
屈臣氏首家「長照旗艦店」首次於門市設立輔具陳列區，將多款輔具引進門市供消費者選購。屈臣氏／提供
屈臣氏首家「長照旗艦店」首次於門市設立輔具陳列區，將多款輔具引進門市供消費者選購。屈臣氏／提供

台灣屈臣氏今（10）日宣布，強化布局長照版圖，即日起於永和秀山門市開出首家長照旗艦店，且目標於今年下半年再開出五間長照門市，有多款輔具產品、銀髮保健補充品。

台灣即將邁入超高齡社會，長期照顧需求日益攀升，據尼爾森報告指出，台灣長照市場規模估計高達210億元，對此屈臣氏挾藥妝通路龍頭之姿，以及擁有專業藥師等優勢，即日起於永和秀山門市開出首家「長照旗艦店」。

該店提供消費者補助申請、健康諮詢及健康檢測等服務。配合政府長照2.0計畫，針對輪椅、助行器、馬桶椅、洗澡椅、拐杖、位移器材、減壓坐墊、電動床、氣墊床等輔具項目提供補助申請服務，並首次於門市設立輔具陳列區，將輪椅、助行器、助步車、馬桶椅、洗澡椅、手杖、製氧機等輔具引進門市供消費者選購，也能在專業藥師的協助下進行試用。

除了輔具的引進與陳列，屈臣氏更重新調整長照旗艦店的空間與貨架配置，提供進店消費者更寬敞的走道、更無障礙的購物環境。

此外，屈臣氏亦持續拓展O+O線下線上服務，門市除了有專業藥師能提供諮詢外，也於APP祭出「行動藥師」線上諮詢服務。即日起，更提供社區型線上諮詢服務「e聊保健室」，民眾可透過屈臣氏LINE官方帳號，與鄰近門市的健康諮詢人員進行一對一諮詢服務。

屈臣氏表示，將持續深耕長照服務版圖，透過客層需求、評估社區型或鄰近醫院的門市型態，提供長照補助申請服務，目標於今年下半年再開出5間長照門市。

長照 屈臣氏

延伸閱讀

新北因應豪大雨特報 7、9號越堤道交管人車只出不進

新北淹水感測器達117處 今年更新70處把關淹水通報

「食腦變形蟲」身亡個案避擴大 新北將通知642人

瞄準橘經濟！屈臣氏首家「長照旗艦店」落腳新北

相關新聞

加薪了！華航獲利亮眼 全體員工9月調高基本薪資2000元

華航（2610）跟中華航空企業工會理事長劉惠宗同步證實，華航接受工會訴求，考量通膨物價上漲及航空業缺工，這次是直接...

泰山前董座詹景超：不願泰山成資本市場秩序的醜陋範例

泰山（1218）前董事長詹景超近期再度發出聲明，提到泰山新公司派龍邦更改股利一事。他說，今年7月6日為停止過戶起始日，照...

華航全員加薪 長榮企業工會盼比照調薪

華航9月1日起全員將加薪新台幣2000元，長榮航空企業工會今天表示，長榮上半年累積營收高於華航，呼籲長榮航比照華航在獲利...

商總會員大會 許舒博再籲兩岸觀光解封

全國商業總會今舉行會員大會，理事長許舒博表示，我國自去年10月邊境打開後，內需產業終於迎來曙光，力拚復甦，對內，商總除全...

馳諾瓦科技支持純電賽車發展 進駐大鵬灣國際賽道

馳諾瓦科技支持純電動賽車與低碳移動風氣，今(14)日首度移師睽違四年重新開幕的「大鵬灣國際賽道暨大鵬賽道駕訓中心」，現場...

民眾居住成本變重了 電費、房租、住宅維修費通通漲價

根據主計處最新統計資料顯示，民眾的居住成本持續增加，包括居住類指數7月為105.19，年增1.88%，再創歷史新高，其中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦