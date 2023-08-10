屈臣氏布局長照版圖 首家「長照旗艦店」落腳新北

台灣屈臣氏今（10）日宣布，強化布局長照版圖，即日起於永和秀山門市開出首家長照旗艦店，且目標於今年下半年再開出五間長照門市，有多款輔具產品、銀髮保健補充品。

台灣即將邁入超高齡社會，長期照顧需求日益攀升，據尼爾森報告指出，台灣長照市場規模估計高達210億元，對此屈臣氏挾藥妝通路龍頭之姿，以及擁有專業藥師等優勢，即日起於永和秀山門市開出首家「長照旗艦店」。

該店提供消費者補助申請、健康諮詢及健康檢測等服務。配合政府長照2.0計畫，針對輪椅、助行器、馬桶椅、洗澡椅、拐杖、位移器材、減壓坐墊、電動床、氣墊床等輔具項目提供補助申請服務，並首次於門市設立輔具陳列區，將輪椅、助行器、助步車、馬桶椅、洗澡椅、手杖、製氧機等輔具引進門市供消費者選購，也能在專業藥師的協助下進行試用。

除了輔具的引進與陳列，屈臣氏更重新調整長照旗艦店的空間與貨架配置，提供進店消費者更寬敞的走道、更無障礙的購物環境。

此外，屈臣氏亦持續拓展O+O線下線上服務，門市除了有專業藥師能提供諮詢外，也於APP祭出「行動藥師」線上諮詢服務。即日起，更提供社區型線上諮詢服務「e聊保健室」，民眾可透過屈臣氏LINE官方帳號，與鄰近門市的健康諮詢人員進行一對一諮詢服務。

屈臣氏表示，將持續深耕長照服務版圖，透過客層需求、評估社區型或鄰近醫院的門市型態，提供長照補助申請服務，目標於今年下半年再開出5間長照門市。