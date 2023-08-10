加薪了！華航獲利亮眼 全體員工9月調高基本薪資2000元

華航（2610）跟中華航空企業工會理事長劉惠宗同步證實，華航資方接受公會的訴求，考量通膨物價上漲及航空業缺工，這次是直接拉高基本薪資2000元，9月生效，讓華航集團所有員工同步受惠。

疫後航空旅遊業急速復甦，華航上半年繳出亮麗成績單，中華航空企業工會也希望公司能夠拉高員工的薪資，華航董事長謝世謙在昨日董事會通過後表示，華航能有亮麗成績單，是所有員工努力的成果，應該要照顧所有的員工，感謝大家團結一心。

9月起，華航所有員工基本薪一律調升2000元；未來是不是要繼續調薪，考量航空事業變動大，還是要以當時公司的營運概況來討論。

華航表示，感謝所有員工的努力打拚，創下亮眼的營運佳績，昨（9）日董事會通過自9月1日起加薪2千元的薪資結構調整案，全員共享營運成果，透過實質薪資優化照顧員工，打造穩定的職場環境，邁向企業永續經營。