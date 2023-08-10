馳諾瓦科技支持純電賽車發展 進駐大鵬灣國際賽道

馳諾瓦科技支持純電動賽車與低碳移動風氣，今(14)日首度移師睽違四年重新開幕的「大鵬灣國際賽道暨大鵬賽道駕訓中心」，現場將連續三日設立馳諾瓦兩款充電樁，包含可靈活移動，適合機動快充的30kW移動式直流充電樁DM30，以及搭載21.5吋多媒體廣告看板的DD360分體式快速充電樁，以同時滿足賽道、車庫等空間多元場域充電解決方案。未來將持續與跨場域夥伴合作，提供整合性電動載具充電解決方案，同步提升客戶商業使用效率與車主充電使用痛點，打造友善電車的綠色運輸充電站點與充電體驗。

作為全球充電樁市場領導品牌，馳諾瓦因應不同電車充電情境需求，提供車廠、充電站營運商等海內外合作夥伴跨場域應用產品，針對大鵬灣國際賽道的賽道場地與駕訓空間，現場提供兩款充電解決方案，包含移動式直流充電樁DM30，及同時滿足快充需求與廣告多元應用的DD360。

DM30為30kW移動式直流充電樁，支援CCS及CHAdeMo多標準槍線，搭配7吋LCD螢幕組合，提供電動車車主在不同場域都可享受的充電服務。DM30適合需靈活移動、在戶外活動同時有快速充電需求的停車場域，如商業車隊、加油站、活動賽事等，可加速營運商充電樁車輛迴轉與使用效率。馳諾瓦亦看好未來電車普及後，海內外市場有更多專業賽車場有純電跑車的充電使用需求。

近年電動車主訴求短時間完成充電，DD360充電樁除可滿足快充外，亦搭配21.5吋多媒體廣告看板，營運商可透過看板溝通場域活動資訊或廣告，作為大量人流場域電車充電與多元廣告應用需求。DD360提供商業大樓、購物空間、停車場與加油站等各場域快速充電解決方案。

DD360搭配水冷槍時單槍輸出最大可達 360KW/ 500A， 1體4槍同時進行直流充電 ; 支援CCS、CHAdeMO以及GB/T多標準槍線，滿足各式車款在快速充電上的需求。使用者控制介面則搭配7吋LCD螢幕，支援RFID讀卡器及支付系統強化會員與帳務管理。同時支援智慧充電及負載均衡，降低無謂浪費，妥善運用每一度電。業者亦可將收集到的車輛充電訊息進行數據分析與應用，並可對充電樁進行狀態監控與遠端軟體更新。