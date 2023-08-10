台泥陸廣東水泥業最大儲能系統啟用 將逐步擴大至江蘇句容廠等區域

台泥（1101）企業團今（10）日宣佈，繼廣西貴港廠之後，廣東英德廠的43.2MW/107.3MWh儲能系統已正式啟用，成為大陸水泥業規模最大的儲能系統，下一步將逐步擴大至台泥江蘇句容廠等其他場域。

台泥表示，英德廠的儲能系統由台泥義大利子公司 NHOA 負責規劃設計與建置，台泥大陸貴港及英德廠陸續建置儲能系統，搭配太陽光電及利用智慧能源管理系統，不僅提升水泥廠能源效率，也有助於優化電力系統減少浪費，並降低碳排放。「光電+儲能」的整合應用和發展，更是台泥企業團致力推動能源轉型和邁向2050淨零排放目標的具體實現。此一模式後續也將逐步擴大至台泥大陸江蘇句容廠等其他場域。

台泥表示，2022-2023年間，台泥英德廠陸續在廠區內建置超過8MW的太陽光電，產生的綠電接入廠內電網。除了太陽能，英德廠也建置儲能系統，並將儲能分別接入廠區自有的110KV變電站。儲能系統像是一個電力撲滿，可在平時將產生的再生能源儲存在電力撲滿內，平滑化太陽能發電高效輸出於用電尖峰，也作為水泥廠備援電力系統，保障重要設備供電，以免因突然斷電造成設備損壞及營運損失。

此外，儲能系統還可在夜間用電離峰時段充電，白天用電量尖峰時段釋出夜間儲備的電力，如此一來可降低電網負擔，水泥廠並藉由浮動電價機制，透過調度電力需求獲得額外經濟效益。當面臨缺電困境時，儲能系統更可以把平時儲存的電能釋放使用，化解緊急性的整體電網電力危機。

台泥英德廠儲能投入使用後，每年預計可儲存電能約4,600萬度，並可以通過調節離尖峰電力需求，初估一年將為台泥英德廠節省人民幣2,130萬元的電費支出，並因配合英德廠所在大陸廣東省政府儲能發展政策，每年預估可額外獲得人民幣270萬元人民幣政府補貼。

此外，台泥貴港廠亦積極落實「光電+儲能」戰略，到今年4月已經建成7.813MWP太陽光電發電系統，預計2023年底台泥貴港廠可建成超過11MWp裝機容量的光電發電設施；貴港廠5.6MW/33.54MWh儲能項目也已於今年3月投入使用，每年約可儲存電力約1,100萬度，並可以通過調節電力需求，初估一年將為貴港廠節省人民幣500萬元的電費支出。貴港廠儲能為台泥企業團在大陸第一個電池儲能項目，項目充分利用廠內閒置土地，在總變電站旁建設九座電池櫃，電池櫃採用知名電池廠商寧德時代生產的磷酸鐵鋰電池，並通過總變電設施併入電網。