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台中房客好「痛苦」！7月租金年漲2.38％ 憂房租漲不停

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市政府公布今年7月房屋租金指數月增率0.29%、年漲2.38％，圖為台中市區高樓林立。記者趙容萱／攝影
台中市政府公布今年7月房屋租金指數月增率0.29%、年漲2.38％，圖為台中市區高樓林立。記者趙容萱／攝影

台中市政府公布今年7月消費者物價指數(CPI)為105.33，年漲2.15％，其中受房價飆升加上通膨，居住類痛苦指數最高，7月房屋租金指數月增率0.29%、年漲2.38％。台中不少房客哀嘆房價高難買房，現在普通家庭租3房，房租2萬元起跳，擔心房租還要漲，引起熱議。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，近年租金指數飆高，除了房價過高，許多人以租代買讓市場供不應求，房東得以坐地起價外，許多投資客買了預售變成成屋後，也用出租方式等房地合一稅閉鎖期五年，由於這些個案都屋況好，連帶也拉抬租金行情。

徐佳馨指出，另外，近年政策上補助不少，政府又嚴查房東，有些房東發現房客請領租金補貼，也就會順勢漲租，同時因為政府提高房屋稅或實施囤屋稅等等，許多房東也就順勢轉嫁，讓租金更是高不可攀。

林姓上班族說，現在物價指數上漲，一家四口到餐廳吃一餐就快2000元，但最大支出還是房租，10年前他就想買房，但嫌房價高，一直邊租房、邊看房，但沒想到房價從「2字頭」飆漲到現在「4字頭」、「5字頭」，以3房、50坪換算，至少要2000萬元，貴到不敢碰，真的是追不上房價，只能任房東漲價。

台中市地政局統計，台中市區房屋月租金，平均約在1.7萬元到1.9萬元，原台中縣月租金平均約在1.6萬元到1.9萬元。

房仲統計，台中市區電梯大樓套房月租金約8000元起跳，二房月租金約1.6萬元起跳，三房則是2萬元起跳。

租金補貼 房價 房東 租屋

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