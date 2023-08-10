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昔日「店王」慘兮兮 東區4年單價破萬租金僅一筆

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。 記者游智文／攝影
房市示意圖。 記者游智文／攝影

全台零售、餐飲業疫後大舉復甦，但北市東區商圈店面租金仍處於低檔，依據實價資料統計東區平均店租，2019疫情爆發前平均每坪4,328元，今年上半年滑落至3,700元，近4年租金破萬單價僅一筆，租金水平明顯下修。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡指出，東區店面先受信義計畫區百貨群及電商、代購衝擊，新冠肺炎接著雪上加霜，租金一路下跌，大型店面租金幾乎打對折，疫情趨緩後，人潮及商家又被百貨商場及南西商圈、西門商圈瓜分，東區難復過往榮景。

東區輝煌時期，忠孝東路上的店面租金可達每坪2萬元，但觀察東區近四年半的最高租金單價，2019年尚有兩筆忠孝東路四段的店面破萬元，租金單價分別為15,781元及14,311元，疫情爆發後最高單價僅7千多元。

直到去年2022年終於在忠孝東路四段出現一筆破萬租金，不過單價僅11,198元，比2019年的最高價少了近三成，今年截至6月，最高租金僅7,728元，租金水平明顯下修。

住商不動產仁愛光復加盟店經理黃獻寬分析，東區主力地段為忠孝東路以北、市民大道以南，巷弄店面靠近市民大道租金大約每坪4千多元，靠近忠孝東路則為5千多元，若是忠孝東路以南往仁愛路方向店租較低，大約3千元上下，疫情影響後許多店家開店保守，以低租金店面為首要，因此拉低平均租金。

黃獻寬指出，由於東區主要道路店面過去堪稱台北市店王，因此屋主現在堅守單坪租金1萬元以上防線，影響商家進駐意願，設櫃店家也從國際連鎖品牌改以本土品牌為主，市場經過重大事件而變動，商圈也轉換出不同風貌。

郎美囡認為，東區仍是台北市精華地段，且忠孝東路的車流量大，店面招牌的廣告效益依然存在，品牌、商家仍有進駐意願，但人潮聚集的效果大不如前，考量經營風險，較低的租金才能促進商家進入東區實體店面，租金水平回升顯得欲振乏力。

東區店面租金統計。資料來源／住商不動產
東區店面租金統計。資料來源／住商不動產

店面租金 疫情 東區

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