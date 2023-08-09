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世邦魏理仕協助明倫基金會 讓日照機構進駐日勝幸福站

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
世邦魏理仕協助明倫基金會共同打造高齡友善環境。圖／世邦魏理仕提供
世邦魏理仕協助明倫基金會共同打造高齡友善環境。圖／世邦魏理仕提供

自政府於2017年推動「長照2.0計畫」以來，能夠減輕家庭照顧負擔，亦讓年長者增加認知功能與社交活動的「日間照顧」需求也逐漸上升。世邦魏理仕台灣今（9）日成功媒合財團法人明倫社會福利慈善事業基金會與日勝生，讓日照機構進駐擁有萬坪綠境的生態社區，以安全無虞的空間規劃、零距離的綠色休憩場所和便捷的地理優勢，共同打造使年長者身心靈得以活化的「第二個家」，攜手為台灣的社會福利盡一份心力。

此次世邦魏理仕台灣團隊接獲明倫基金會之委託，協助尋找購置能夠讓年長者獲得安全照顧，並保有生活品質的合適空間打造日間照顧中心，期間，世邦魏理仕團隊成員陪同明倫基金會逐一塞篩選可行物件，並設定「樓層可方便年長者進出」、「標的週邊鄰綠地或公園」、「便捷交通以利社工師往返」等需求門檻進行評選，最終成功媒合位於「板橋之日勝幸福站」，今日順利完成簽約儀式。

明倫基金會於1983年成立，曾於2008年至2017年間，連續獲得全國性社會福利基金會評選甲等之殊榮，本著「早期發現，早期介入」的理念預防家庭與社會問題的發生，並以「家庭為中心」為出發點，協助家庭功能的發揮，近年更建造關懷性福利社區，以社區支援家庭進而提升其生活品質。

有別於一般長照機構常設立於辦公大樓或廠辦大樓當中，「板橋日勝幸福站」座落於浮洲人工濕地旁，坐擁台北盆地最美的濕地景觀；近台鐵與捷運的地理優勢，方便照顧者與社工師的接送通勤；除精華區位及環境外，標的更具備一樓挑高夾層及逾百坪的空間，儼然成為最適合日照機構進駐的場址，預期未來將成為新北板橋年長者安全照護的重要社福社區。

世邦魏理仕台灣總經理林敬超指出，此次協助明倫基金會尋得合適場所，讓日照機構得以進駐社區，在減輕家庭照顧負擔的同時，亦能讓年長者有更好的環境進行各項日常活動，共同打造台灣高齡友善的社會氛圍。

人工濕地 長照

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