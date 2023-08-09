新型態電商「農遊趣」攜手家扶基金會 推公益月餅禮盒

近年來因疫情，許多行業皆受到重大影響，連續第三年與台灣小農合作的新型態電商「農遊趣」Happy Farm Tour，前兩年熱賣供不應求的法式創新月餅，今年再度攜手國際法式甜點主廚郭士弘，研發全新三種口味。

今年也與家扶基金會合作，聯手推出「中秋獻禮-流芯望月 耀大地」中秋禮盒，訂單金額10%回饋予家扶基金會，讓大家中秋送禮、收禮的同時，也能將佳節團圓的美好帶給孩子們。

中秋節糕餅旺季即將到來，各種月餅禮盒、創新口味也紛紛陸續推出。「農遊趣」Happy Farm Tour今年中秋禮盒全新升級三種口味，精選小農地瓜&結合起司香醇濃郁，包裹童年美好記憶的「蜜糖地瓜 Kiss me」；經典不敗流芯口味「奶皇流芯滿月明」搭上鹹蛋黃，多層次鹹甜引後韻；舌尖充盈著芝麻爆漿香氣「月盈流芯芝麻香」，結合金牌法式主廚的中西技法，每口都是美味驚喜。

金牌主廚郭士弘表示，三款月餅結合中西元素與技法，選用產地優質食材，經歷多次的調整，研製出最特別的法式月餅。農遊趣創辦人劉純隆，秉著回饋社會的心，將優質的台灣農產重新創作與推廣，結合過往於旅行社產業的經營廣度，打造出富有台灣元素與文化「來自土地的伴手禮」。