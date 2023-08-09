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路易莎董座：掌握咖啡黃金十年 東協發展值得期待

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
路易莎咖啡。圖／路易莎咖啡提供
路易莎咖啡。圖／路易莎咖啡提供

路易莎新南向第一站為泰國，路易莎董事長黃銘賢今（9）日分享南向策略，他表示，路易莎南向都採取當地合資，不但能解決當地法規問題，還能設置中央工廠，主導供應鏈，甚至能進行全球化原料採購；若可以把握咖啡黃金十年，東協發展值得期待。

他提到，往東協發展，必須思考品牌定位，只是很多人希望把咖啡賣的很貴，可是以印尼為例，每人每月平均收入約6,000至7,000元，大家會認為喝咖啡是奢侈的事，「願意花60元喝咖啡就很好了」。

路易莎東南亞國家第一站為泰國，他表示，當初前進泰國的決定，現在看來並沒錯，而且在泰國第一家店生意非常好，今年也進軍新加坡

黃銘賢認為，泰國和新加坡都採合資模式，優勢在於可解決當地法規問題，也能在當地設立中央工廠，才能創造差異化產品、主導供應鏈，全球化原料採購更能四面八方。

舉例來說，新加坡市場喜歡台灣製造的杯子，再進口至新加坡，主要是台灣品質優良，相較中國大陸比較不會漏杯（飲品外漏杯口）。

再來東協具有原物料採購優勢，比如一罐牛奶在台灣超商販售動輒破百元，但在新加坡一罐牛奶不到50元，尤其在新加坡幾乎大多數產品都是零關稅，頗具採購競爭力。

他提到，台灣十年前或二十年前，之前常常去的咖啡品牌，因為沒把咖啡趨勢讓自己進步，因此慢慢式微，要掌握未來的咖啡黃金十年；有自己的中央工廠做出差異化商品，就能創造餐飲業附加價值。

談到台灣市場，路易莎因有餐食廠，連一部分的三明治麵包都採自製，現在台中以北的路易莎，都由總物流中心配送麵包。黃銘賢說，因麵包為常溫配送，物流很難遍佈全台灣，不過仍希望今年底或是明年，路易莎每個麵包都可以自製，讓物流團隊做到全台配送，掌控原物料。

黃銘賢說，路易莎有段時間大量展店，後來發生疫情，讓他開始反思，發現公司若沒風險，就是最大風險的開始，「疫情給我們啟發，危機隨時會來，隨時面對風險，提前預測風險才是最重要的。」

2023產業戰略高峰論壇—綜合座談與談人，路易莎董事長黃銘賢。記者林俊良／攝影
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咖啡 新加坡 泰國

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