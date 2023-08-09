快訊

國1五楊高架奧迪車頭全毀！車流回堵3公里 疑開「輔助駕駛」追撞緩撞車

「爸氣」挺員工 信義房屋近3年生育獎金逾2700萬

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋永康勝利店店長李聿旌（後排左一）是家有三個兒女的三寶爸，每年固定能撥出時間陪伴子女出遊，留下美好回憶。（圖:信義房屋提供）
信義房屋永康勝利店店長李聿旌（後排左一）是家有三個兒女的三寶爸，每年固定能撥出時間陪伴子女出遊，留下美好回憶。（圖:信義房屋提供）

8月8日是父親節，不少家庭都不忘慰勞辛勤工作、照顧全家的爸爸；而能直接影響爸爸們的「幸福程度」，更是在於每間企業給予員工在家庭照顧、生養子女方面的加給與福利支持。舉例來說，房仲龍頭信義房屋（https://hr.sinyi.com.tw/campus）有許多員工，都是成為信義人後才成家立業，甚至成為二寶爸、三寶爸，主要關鍵就來自於完整的福利制度，包括生育互助金、二胎生育補助12萬、疫苗健康檢查補助與子女托育補助等，再加上業務工作相對彈性的工作時間，兼顧事業與家庭不是難事！

信義房屋針對剛誕育新生兒的員工，都會發給「生育互助金」，若是生育第二胎（含）以上，更可領每胎12萬的生育補助，統計2020至2023年5月，兩項補助金額合計已經發放超過2,700萬元。特別的是，這段期間共有601位「信義寶寶」出生，第二胎以上的就達1/3。

除此之外，信義房屋在福利制度、休假上也考慮到員工照顧家庭的需求。首創的彈性福利「信福幣」每年有最多1.5萬元的額度，讓員工自由選擇要支付的項目，與家庭類相關更包括子女托育補助、疫苗健檢補助等；有別於許多房仲業

務工作「每到國定假日更忙碌」，全台直營的信義房屋，每年三節固定休假，且農曆春節更是「放好放滿」，成為許多員工最喜愛的勤假福利之一。

在信義房屋成家立業、五子登科的永康勝利店店長李聿旌，從10年前20出頭歲的單身小夥子，如今已是三個兒女的三寶爸，他認為，公司對員工家庭最友善的地方，除了第二胎以上的生育補助，逢三節固定放假也十分重要，以他自己

為例，因為家裡是大家族，每年過年全家族3、40人都會返鄉團聚，「能夠帶著自己的小孩一起返鄉，是很幸福、圓滿的事情！」

除此之外，李聿旌也分享，信義房屋重視「先義後利」、「以人為本」、「正向思考」的企業理念，而所謂信、義，就是「該做的事、說到做到」，這些理念不僅落實在工作環境，讓他能站在同仁或子女立場換位思考、同理心關懷，更成為他教育子女及公司「徒弟」、新人的最大原則。

信義房屋人資部也表示，透過具競爭力的薪獎福利制度，例如每年都會提撥公司稅後盈餘1／3作為年終獎金，績優同仁還享海外旅遊補助，以及25萬起跳至上百萬元不等的留任獎勵金等，支持每位優秀同仁都可以擁有穩定的生活、得到很好的照顧，成為同仁以及其家庭背後最有力的支持，進而帶給客戶最好的服務體驗。

透過優渥的薪獎、福利制度，信義房屋致力成為同仁以及其家庭背後最有力的支持，進而帶給客戶最好的服務體驗。（圖:信義房屋提供）
透過優渥的薪獎、福利制度，信義房屋致力成為同仁以及其家庭背後最有力的支持，進而帶給客戶最好的服務體驗。（圖:信義房屋提供）

生育補助 信義房屋 房仲

延伸閱讀

曝三寶爸最深體會 蔣萬安問「你今天量了嗎？」網敲碗問腰圍

挪用經濟部180億元預算遭質疑 疾管署解釋原因

藍質疑紓困振興預算執行 疾管署說明180億元用途

一張照片曝好痛！蔣萬安曝閃到腰原因 竟是「甜蜜負擔」

相關新聞

全球第二大自行車零件廠速聯 傳大量解雇300名派遣工

今年2月才宣布將斥資百億在台中潭子打造全新廠房的全球第二大自行車零件廠愛爾蘭商速聯(SRAM)，今(9)日卻傳出大量資遣...

新竹中古屋、台南老屋全面齊漲 近五年漲幅超過80％

近幾年因全球資金潮、台灣經濟表現傑出，導致中南部房價高漲，而且不只是新屋單價飆高，就連中古屋房價也全面被帶動。永慶房產集...

嚴陳莉蓮用國產輕油電車 揭新能源車藍圖！裕隆近年轉型策略一次看

裕隆執行長嚴陳莉蓮接任已經5個年頭，先是大動作打虧，再帶領團隊務實轉型，5年的期中考也將檢視，這場轉型的成果能否帶著裕隆老店，迎向下一個70年。

張忠謀1句話催生！這群從實驗室出來的工程師 花34年造自動化軍火庫

34年前，盟立從工研院機械所獨立出來，但一群待慣實驗室的人根本不懂做生意。他們如何從一家被看衰的公司，成為物流倉儲到半導體製程，都仰賴的自動化設備大廠？

忠孝懷生公辦都更案今動土 專家：未來單價站穩200萬元

東區都更持續火熱，忠孝懷生公辦都更案今（9）日舉行開工動土儀式，該案由富邦建設擔任投資人，該案名定「富邦藝庭」，由於位在...

遠傳漫遊暑期優惠單日99元起 抽迪士尼雙人遊套裝行程

暑假倒數一個月，國人規劃8月出國旅遊，遠傳電信（4904）表示，推出原號漫遊上網指定定量包加量不加價、流量最高雙倍送活動...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦