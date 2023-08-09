「爸氣」挺員工 信義房屋近3年生育獎金逾2700萬

8月8日是父親節，不少家庭都不忘慰勞辛勤工作、照顧全家的爸爸；而能直接影響爸爸們的「幸福程度」，更是在於每間企業給予員工在家庭照顧、生養子女方面的加給與福利支持。舉例來說，房仲龍頭信義房屋（https://hr.sinyi.com.tw/campus）有許多員工，都是成為信義人後才成家立業，甚至成為二寶爸、三寶爸，主要關鍵就來自於完整的福利制度，包括生育互助金、二胎生育補助12萬、疫苗健康檢查補助與子女托育補助等，再加上業務工作相對彈性的工作時間，兼顧事業與家庭不是難事！

信義房屋針對剛誕育新生兒的員工，都會發給「生育互助金」，若是生育第二胎（含）以上，更可領每胎12萬的生育補助，統計2020至2023年5月，兩項補助金額合計已經發放超過2,700萬元。特別的是，這段期間共有601位「信義寶寶」出生，第二胎以上的就達1/3。

除此之外，信義房屋在福利制度、休假上也考慮到員工照顧家庭的需求。首創的彈性福利「信福幣」每年有最多1.5萬元的額度，讓員工自由選擇要支付的項目，與家庭類相關更包括子女托育補助、疫苗健檢補助等；有別於許多房仲業

務工作「每到國定假日更忙碌」，全台直營的信義房屋，每年三節固定休假，且農曆春節更是「放好放滿」，成為許多員工最喜愛的勤假福利之一。

在信義房屋成家立業、五子登科的永康勝利店店長李聿旌，從10年前20出頭歲的單身小夥子，如今已是三個兒女的三寶爸，他認為，公司對員工家庭最友善的地方，除了第二胎以上的生育補助，逢三節固定放假也十分重要，以他自己

為例，因為家裡是大家族，每年過年全家族3、40人都會返鄉團聚，「能夠帶著自己的小孩一起返鄉，是很幸福、圓滿的事情！」

除此之外，李聿旌也分享，信義房屋重視「先義後利」、「以人為本」、「正向思考」的企業理念，而所謂信、義，就是「該做的事、說到做到」，這些理念不僅落實在工作環境，讓他能站在同仁或子女立場換位思考、同理心關懷，更成為他教育子女及公司「徒弟」、新人的最大原則。