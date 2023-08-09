大魯閣營收／暑假業績好HIGH 7月衝40個月來新高

大魯閣實業（1432）今（9）日公告7月營收1.36億元，年增21.6%，月增20.6%，創40個月以來營收新高，主要受惠於新館加入營運及暑假旺季效應。

大魯閣表示，高雄楠梓棒壘打擊和滑輪場複合館及台北小巨蛋Roller 186滑輪場的加入營運，是7月營收衝出近年新高的主因，尤其台北小巨蛋滑輪場，開幕以來不分平假日，都出現入場排隊的人潮，也開出了月營業額超過千萬的佳績。福湯岩盤浴的營收亦不受氣候高溫的影響，7月的業績相較於今年低溫的1月差異只有5%，顯示不管在酷暑或寒冬，都同樣受到消費者的歡迎。

此外，商場事業部的台中新時代購物中心完成B1美食街改裝，加上鄰近LaLaport購物中心的共伴效應，帶動業績成長。另，新竹湳雅廣場5年來七成的櫃位都進行了品牌的優化與更新，今年上半年陸續加入了UNIQLO、ABC-MART、寶雅Beauty、日藥本舖，丸龜拉麵、SUKIYA牛丼等品牌；動漫迷敲碗期待的「火影忍者一樂拉麵」，也將在本月開幕，可望持續推升下半年業績。

大魯閣甫於7月3日改列「運動休閒股」，公司表示，2023年上半年連續兩季獲利，主要是6月大魯閣股東優惠券及政府青春動茲券的發放，明顯帶動運動休閒事業場館的來客及消費，7、8月進入傳統暑假休閒娛樂消費旺季，各場館人潮持續暢旺。