線上普渡熱 PChome 24h購物推天后宮鎮瀾宮代拜保平安

中元節即將到來，近年透過線上普渡，遠距拜拜、代拜保平安的需求也不少，網路家庭旗下PChome 24h購物強調，在國外旅遊不方便拜拜或偏好線上普渡的族群，還有代辦寵物普渡（貓/狗）、代燒冤親債主、祈福法會等服務，需求不墜又有多元服務支撐下，PChome 24h購物預估今年線上普渡買氣將較去年同期成長15%。

PChome 24h購物指出，喜歡線上普渡的族群可在PChome 24h購物站內直接選購「鹿港天后宮【線上普度- 普度植福箱】（14入）」原價1,800元，即日起至8月23日享67折、心誠價1,200元。「鎮瀾宮 【線上普渡- 豪華轉運組】（8項）」則包括中元普渡法會、冤親債主金紙組、中元普渡禮盒、九品蓮花組等代拜轉運組合，原價3,000元，即日起至8月25日限定57折、結緣價只要1,688元。

此外，滿足各種新興族群普渡需求，PChome 24h購物強調，提供多樣化供品及服務以滿足不同客群的普渡需求，無論是注重CP值的小資族、具永續環保意識的素食族、喜愛TQF台灣優良食品均有。

「【小資拜拜箱】免花大錢拜起來（7入）」為小資族群貼心端出台灣泡麵之光維力炸醬麵、拜了有人氣的黑松沙士等商品原價832元，即日起至8月31日下殺6折，只要499元。

「【素食拜拜箱】好兄弟也愛素零食（7入）」針對台灣逾300萬人的素食客群，PChome 24h購物也首度推出素食拜拜箱，有素食族泡麵聖品隨緣鮮蔬百匯素湯麵、可樂果，原價1,121元，即日起至8月31日特價63折、只要699元。

「【TQF 驗證安心美味拜拜箱】身體健康好安心（7入）」精選由台灣優良食品發展協會（Total Quality Food Association，簡稱TQF協會）驗證的優質食品組合，內含讓好兄弟吃得飽足又能迎八方財氣的泰山八寶粥坐鎮，原價1,217元，即日起至8月31日特惠73折、整箱只要888元。

拜拜供桌上需要的器具、金紙等用品，PChome 24h購物指出，即日起至9月14日，金發財抗疫版簡單豐富普渡公金+好兄弟-含普渡旗香組享優惠55折只要439元，原價1,199元【中元普渡必備】普渡神器/葫蘆插香器24入裝直接25折、心誠價299元；即日起至8月31日，不鏽鋼敬神杯3入組限時特惠49折、246元，還有13cm吉祥如意光明斗燭2入組原價1,060元現享61折、特價只要645元，還有各種拜拜小物在PChome 24h購物都可以精挑細選、直接宅配到府省時又省力。