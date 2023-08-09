新竹中古屋、台南老屋全面齊漲 近五年漲幅超過80％

近幾年因全球資金潮、台灣經濟表現傑出，導致中南部房價高漲，而且不只是新屋單價飆高，就連中古屋房價也全面被帶動。永慶房產集團統計近5年七都各屋齡帶的房價漲幅，其中新竹縣市和台南市中古屋房價漲幅最為劇烈，新竹屋齡30年以下的房屋單價全面上漲6成以上，屋齡10-20年間的房屋漲幅更是衝上86%，而台南30-40年屋齡帶的房價漲幅也超過80%。

觀察七都各屋齡帶房屋近5年房價漲幅，雙北地區的房價漲幅相對緩和，但是桃園以南的各大都會區，幾乎都有3成左右的房價漲幅。

其中新竹縣市漲幅最為猛烈，除了屋齡40年以上的房屋因交易量相當稀少，導致房價漲跌幅偏向個案表現外，屋齡30年以下的房價漲幅全面突破6成，屋齡10年以下和10-20年房屋的漲幅更來到驚人的66.9%和86.5%，名列七都之最。屋齡30-40年者，也有高達52.7%的漲幅！

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，新竹縣市因科學園區產業發展蓬勃，大量就業人口和高收入科技新貴遷入，帶動大量住居需求；再加上新竹房屋供給量比起其餘六都相對較少，也導致中古屋房價全面上漲。細看新竹縣市2023年各屋齡帶的平均單價，已全數突破2字頭，而屋齡10-20年的房屋單價，5年後幾乎也已直逼屋齡10年以下的新古屋水準。

另外，台南市中古屋也出現6成以上的房價漲幅。台南屋齡10年以下和10-20年的房屋單價漲幅分別為55.9%和61.4%，兩者皆列七都第二，僅次新竹，而屋齡20-30年的房價漲幅高居65.4%，屋齡30-40年者更飆上80.4%，漲幅位居七都第一。

陳金萍表示，台南房市同樣因南科發展亮眼，帶動區域房市熱絡；再加上台南舊市區擁有豐富觀光資源，也抬升當地房價，使台南的老屋新屋全面起漲，就連屋齡40年以上的房屋，也都出現超過4成的漲幅。

陳金萍指出，新竹、台南兩地房價漲幅最為劇烈，除了受到科技園區發展帶動，住宅需求大增之外，再加上在地房市供給量趕不上需求、以及過去房價基期較低的原因，使得中古屋、老宅房價飆出明顯漲幅。