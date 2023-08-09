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遠傳漫遊暑期優惠單日99元起 抽迪士尼雙人遊套裝行程

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

暑假倒數一個月，國人規劃8月出國旅遊，遠傳電信（4904）表示，推出原號漫遊上網指定定量包加量不加價、流量最高雙倍送活動；更針對南韓、香港、新加坡、日本等旅遊熱門亞洲國家，祭出單日吃到飽最低99元起優惠，滿足用戶旅途中查詢地圖、搜尋美食、社群打卡分享等需求。

遠傳也寄出好康，8月底前不限天數、金額，只要使用遠傳原號漫遊上網，就有機會抽中市價76,000元的日本東京迪士尼雙人遊套裝行程，包含機票、住宿、當地交通、門票，共會抽出2組幸運用戶，中獎者可以攜伴暢玩迪士尼樂園，且不論是申辦定量包或是吃到飽方案，都可免登記、自動參加抽獎。。此外，遠傳漫遊用戶再享獨家回饋，至遠傳保代官網投保國外旅平險，不限方案與保費，均享30元遠傳幣回饋。

遠傳表示，疫情後出國熱潮加溫，根據交通部觀光局統計，今年6月出國人次已突破百萬。原號漫遊具有費用可控、安心、安全三大好處，免換SIM卡、重要訊息不遺漏，例如在國外開心刷卡購物，同步能收到銀行刷卡簡訊，即時掌握消費資訊；預先掌控上網費用，透過官網或心生活App就能輕鬆預約申請，於指定時間立即開通上網服務，從出發前到回國一路都很安心，不用擔心產生額外上網費用；此外，使用原號漫遊較公共免費Wi-Fi更能保障資訊安全，避免受到駭客植入惡意程式，保障個資安全。

遠傳推出，美國、中國大陸、亞洲多國上網定量包流量加碼送活動，以美國為例，30天60GB只要999元，平均1GB最低不到17元，活動至8月底截止。此外，遠傳也針對南韓、香港、新加坡、日本、越南等多個國家推出上網吃到飽方案，一天只要99元起；不管是量到斷網的定量包，或是計日型吃到飽，都有符合用戶需求的方案。

此外，出國旅遊前投保旅平險，可讓整段旅程都安心有保障，遠傳表示，提供漫遊用戶獨家優惠，年底前透過遠傳保代官網線上投保國外旅平險，除享有優惠價格外，不限方案與保費獨家再享30元遠傳幣回饋。

遠傳電信 漫遊 上網吃到飽

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