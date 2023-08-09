「忠孝懷生公辦都市更新案」開工 將創造逾百億元不動產價值

「忠孝懷生公辦都市更新案」今(9)日舉行開工動土典禮，此案更新前公有地占比69.15%，更新後由公有地主財政部國有財產署、台北市都市更新處分回一般事務所及住宅，私有地主及出資者則分回住宅與商店，將創造逾百億元不動產價值。

負責此案的台北市住宅及都市更新中心表示，住都中心與出資者一同經歷疫情與營建物價波動的考驗，全力推出高品質公辦都更案件，該案預計2027年完工，希望更新後改善地方整體環境、延續周邊商業氛圍，進而加速周邊更新改建。

北市更新處指出，此案位於北市大安區忠孝東路三段與復興南路一段交叉口附近，緊鄰捷運板南線與文湖線交會之忠孝復興站；此區交通便捷，商業發展與生活機能活絡，周圍區域多為住商複合或辦公使用。

北市住宅及都市更新中心擔任實施者，以公辦都更方式活化公有土地，有效且完善地凝聚地主共識，提升整合效率。透過招商方式辦理，住都中心與富邦建設公司於2018年12月簽訂投資契約，2022年5月事權計畫核定，10月4日取得建照。

全案採住商複合型開發（Mixed Use Development）及密集城市（Compact City）之新城市規劃理念與設計，興建一棟地下5層，地上27層住商複合大樓，總樓地板面積約8,530坪，1樓規劃商業店面及星光水廣場開放空間，延續忠孝東路商圈氛圍，優化鄰里生活機能；2~15樓為一般事務所、16~26樓為精品住宅、27樓為管委會使用空間。

此案建築設計規劃取得綠建築鑽石級、智慧建築銀級及耐震標章，建築立面垂直綠化將玻璃帷幕結合綠色皮層，兼顧節能與視野。本案更落實公辦都更的公益性，於2樓新增捷運出入口設施，打造空中綠洲連通捷運忠孝復興站體，重新引導捷運通行人流，創造更舒適便捷的人行環境。

今日開工動土儀式由台北市長蔣萬安偕同富邦建設公司董事長宋良政董事長，市議員、在地里長及各界貴賓們蒞臨現場共同祈福，祈求工程順利，如期如質圓滿完工。