台中北屯受年輕人青睞 每4個八年級生就有1人在這買房

近年房價直漲，民眾購屋年齡也攀高，那年輕人買房熱衷哪一區？中信房屋研展室彙整聯徵中心近一年（2022年第2季至2023年第1季），台中市20歲以上至30歲的年輕人新增房貸數為4,292件，其中北屯區以1,066件成為台中八年級買房首選，等於每4個八年級生，就有一人選擇在北屯區買房，而西屯區以390件居次，前兩名落差達2.7倍之多。

觀察北屯區數據，申貸的1,066件中有910件是電梯大樓的產品，佔比高達85.4%，而其中3年以內的電梯大樓就有643件，平均鑑估值為988.8萬。

中信房屋中彰投駐區經理楊乾意分析，以北屯區來說，洲際棒球場跟水湳經貿園區周邊，近3年多半為40坪以上正三房的產品，整體的單價跟總價都偏高，如果以少數的正兩房帶車位的電梯大樓來看，總價就要到1,300萬以上。

楊乾意指出，廍子重劃區屬於北屯區的蛋白區塊，年輕人都喜歡住新房子，這區屋齡都在十年內，且價格實惠很多，年輕人較負擔的起，以千萬的預算來看，可以買到屋齡三年內、正兩房帶車位的電梯大樓，雖然商圈發展還沒完全發展成熟，但距離離太平樹孝、東山軍功等既有商圈僅有5分鐘的車程，因此吸引了不少八年級生進駐。

中信房屋研展室副理謝欣亞表示，年輕人喜歡新大樓的原因也跟公設的豐富度有關，現在健身房、游泳池都是標配了，以管理費來看，廍子重劃區近千戶的大型社區，如「總太聚作」、「總太2020」，戶數多的社區管理費攤下來，目前每坪都還在60元以下，加上車位管理費，每個月兩千元不到，對年輕人來說是願意負擔的價格。

至於該區域的未來發展，楊乾意認為，廍子重劃區十分具有發展潛力，該區交通十分發達，抵達中科只要20分鐘，經由台74支線可以接國道三號、國道四號，「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」將於明年五月完工，交通系統串聯整個大台中，後續還有屯區國土計畫、市立醫院BOT案等，機能利多不斷，是具有「交通建設丶產業發展」優勢的蛋白區，且目前房價還算親民，未來仍能吸引到首購族進駐。