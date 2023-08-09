疫後仍未漲回！東區手表旗艦店租金揭露 房仲嘆：回不去了

實價資料近日揭露一筆東區巷弄店面租賃價格，為知名手表品牌 G-SHOCK 的旗艦店，根據實價資料其租金總價每月28萬元，拆算每坪租金單價約7,728元。

觀察該店面歷年來租賃實價，在2018年，總店租34萬元，拆算每坪單價9,384元，但到了2020年開始總租金降到28萬元，相當於租金打了近8折，且今年6月持續維持28萬，店租沒有隨著疫後復甦而回升。

大家房屋企畫研究室總監郎美囡指出，東區實體店面在疫情之前受電商及百貨商場環伺的衝擊，新冠肺炎更造成重創，租金水平一路下滑，大型店面租金幾乎打對折。疫情趨緩後，又碰上各大百貨、購物中心蓬勃發展，品牌及店家轉進商場，或是巷弄店面，整個東區氣勢大不如前，租金表現難復過往榮景。

依據實價租賃資料統計，東區平均店租從疫情爆發前（2019年）平均每坪4,328元，滑落至3,700~3,900元，最高租金單價在2019年尚有兩筆忠孝東路四段的店面破萬元，租金單價分別為15,781元及14,311元，之後最單價僅7千多元。

去年（2022年）同樣在忠孝東路四段終於又出現破萬租金，不過單價僅11,198元，比2019年的最高價少了近3成，租金水平明顯下修。

郎美囡分析，東區租金無法光榮回歸，有幾個關鍵因素，首先是主力消費族群被瓜分，東區過去是流行精品重鎮，但信義計畫區蓬勃發展，國際知名品牌、精品聚集到百貨內，消費者也傾向在購物中心內逛街購物，以及代購產業崛起，客層分散至各種平台，東區實體店面的提袋率下滑，營收不盡理想，引發退租潮。

其次，商圈轉型不成功找不到新客層，以中山南京商圈為例，除了有新光三越百貨外，誠品進駐後周邊巷弄店面以文創或年輕潮流服飾、餐飲為主，大量吸引年輕族群，連以大學生為主的師大商圈都備受影響，且東區的觀光定位不如西門町強，店家不願以高租金進入東區。