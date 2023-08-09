第2屆台灣香氛觀光論壇登場 力麗觀光宣布採用馬告香氛

後疫情時代，香氛結合觀光成為新的深度體驗遊程。由交通部觀光局日月潭國家風景區管理處主辦的「第二屆台灣香氛觀光論壇」，今(9)日在日月潭力麗溫德姆酒店登場，透過產官學界交流，分享近年來香氛旅行永續觀光經驗，及創建香氛產業鏈共好模式，共促進產業升級及行銷國際。

力麗觀光開發（5364）董事長蔡宗易當場宣布，力麗觀光旗下位於日月潭的力麗哲園飯店日潭館、月潭館；宜蘭的力麗馬告生態園區棲蘭山莊、明池山莊，恆春麗昕緹渡假會館、恆春峰樹屋等，都將陸續採用馬告香氛相關產品。

力麗觀光在全台擁有12間飯店、房間數近1,000間，最新投資的日月潭力麗溫德姆温泉酒店，房間數達203間，總投資金額逾40億元，目前試營運中，預計10月開幕營運，主要鎖定國際觀光客及國內高端旅遊及商務客層。

日月潭國家風景區管理處長簡慶發指出，日管處近年部落觀光推動主軸，在於建構馬告香氛產業鏈，為奠定香氛觀光基礎，於2021年首度舉辦「原香X原鄉香氛產業鏈研討會」，並依據研討會共識，繼續推動香氛觀光品牌化、提升香氛觀光價值、建構香氛引導師機制等，獲益良多。

為落實兩年前承諾將持續舉辦香氛觀光論壇，促進台灣香氛觀光產官學跨域交流，今年特別於全新落成的日月潭力麗溫德姆溫泉酒店舉辦這次的論壇。

簡慶發表示，樂見越來越多地區紛紛推出結合香氛的觀光體驗遊程，並持續精進。

後疫情時代，香氛因具有療癒、防疫概念成為熱門商品，香氛結合觀光更是新的深度體驗遊程，日管處希望透過論壇方式，交流各界這兩年來的新創經驗，了解最新香氛法令、行銷模式，來持續推動台灣香氛觀光產業發展方向。

2023台灣香氛觀光論壇的三大主題包括：「永續觀光香氛觀光遊程」，日管處伊達邵管理站主任陳逸全分享「日月潭部落觀光永續推廣計畫」，也宣布成功建置馬告香氛產業鏈。

優遊吧斯咖啡事業部經理鄭嘉容說明「阿里山永續觀光香氛觀光遊程」；國立暨南國際大學觀光休閒與餐旅管理學系副教授曾喜鵬則發表「香氛作為療癒旅遊產品的設計要素」。

第二個主題是「消費者觀點：台灣香氛創新行銷」，分別由森林邦執行長洪志遠以「溪頭森林療癒」，古寶無患子董事長王高榮以「無患子研究發展及行銷策略」，及 Hsuan Ri Fen 炫日芬品牌經理王俊霖以「馬告香氛產業鏈形成的關鍵因素」為題進行分享。