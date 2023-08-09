每4人有1人選這！台中八年級生買屋最愛「這區」

近年台中房價上揚，民眾購屋年齡持續向上攀升，年輕人買房何處去？中信房屋研展室彙整聯徵中心近一年資料，發現台中市20歲以上至30歲的年輕人新增房貸數為4,292件，其中北屯區以1,066件成為台中八年級買房首選，等於每4個八年級生，就有一人選擇在北屯區買房。而西屯區以390件居次，前兩名落差達2.7倍之多。

觀察北屯區數據，申貸的1,066件中有910件是電梯大樓的產品，占比高達85.4%，而其中3年以內的電梯大樓就有643件，平均鑑估值為988.8萬。

中信房屋中彰投駐區經理楊乾意分析，以北屯區來說，洲際棒球場跟水湳經貿園區周邊，近三年多半為四十坪以上正三房的產品，整體的單價跟總價都偏高，如果以少數的正兩房帶車位的電梯大樓來看，總價就要到1,300萬以上。

楊乾意指出，廍子重劃區屬於北屯區的蛋白區塊，年輕人都喜歡住新房子，這區屋齡都在十年內，且價格實惠很多，年輕人較負擔的起，以千萬的預算來看，可以買到屋齡三年內、正兩房帶車位的電梯大樓，雖然商圈發展還沒完全發展成熟，但距離太平樹孝、東山軍功等商圈僅有5分鐘的車程，因此吸引了不少8年級生進駐。

中信房屋研展室副理謝欣亞說，年輕人喜歡新大樓跟公設的豐富度有關，現在健身房、游泳池都是標配，以管理費來看，廍子重劃區近千戶的大型社區，如「總太聚作」、「總太2020」，戶數多的社區管理費攤下來，目前每坪都還在60元以下，加上車位管理費，每個月兩千元不到，對年輕人來說是願意負擔的價格。