蔣緯國生前官邸4.7億求售 富商興趣濃但喊「太敏感」

蔣緯國將軍生前所住的外雙溪千坪別墅，歷經多次轉手後，最近再度在市場求售，屋主要價4億7,584萬元。負責銷售的住邦佳士得國際資產董事長劉陳傳表示，過去一個半月有3位富商有意接手，但因覺得「太敏感」而未下決定。

他表示，主要是這棟別墅建物，先前被當時當時台北市長陳水扁以違建強制拆除，但蔣緯國擁有合法建物所有權狀，依法可申請回復原狀。只是現在台北市長是蔣萬安，如果申請回復，蔣萬安可能因為身份顧慮不予核准。

蔣緯國外雙溪別墅位於至善路三段71巷，基地1,586坪，權狀資料顯示，此一別墅於民國72年完成，蔣緯國於73年取得，建築為西洋式，共有兩層，合計約272坪。

1996年，當時台北市長陳水扁以該住宅原屬軍事用地，後變更為私人住宅，認定未申請建照屬於違建，將別墅全數拆除，但蔣家提出合法權狀，並委託律師對台北市政府提起訴願及國賠，最後傳出私下和解。

1997年蔣緯國去世後，土地以及殘破的地上物由太太繼承，由於風波不斷，蔣家決定出售，由退休警官葉海瑞買下，葉海瑞一度提出改建製茶廠計畫，但因茶廠只30坪，員工宿舍、接待廳卻有三、四百坪，北市府質疑要蓋招待所而未許可。

劉陳傳表示，後來房子再度轉手，轉到現任屋主，並在一個半月前對外公開出售，屋主提供蔣緯國名下所有權狀，表示依法可以回復原來建物，也可另外申請興建農舍。