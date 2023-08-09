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Coupang 酷澎看好台灣市場發展潛力 將持續強化營運

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
圖為有「南韓亞馬遜」之稱的電商巨頭Coupang。美聯社
圖為有「南韓亞馬遜」之稱的電商巨頭Coupang。美聯社

科技零售巨頭 Coupang 酷澎行政長暨總法律顧問羅傑（HL Rogers）今（9）日出席年度城市高峰論壇，他表示，Coupang 酷澎在台灣推出的服務廣受歡迎，成長幅度超出預期，在台灣發展只是剛開始，看好台灣市場未來潛力。

羅傑與台北市長蔣萬安、高雄市長陳其邁首度同台，共同出席「無限城市」論壇，探討如何以創新科技打造智慧生活環境。羅傑並以「無限商務的可能-打破傳統限制，創造城市新生機」發表專題演講。

羅傑強調，酷澎「與顧客站在同一陣線」，電商顧客常被迫在商品配送速度、選品與價格的鐵三角之間進行選擇，但無限商務的概念是不僅要為顧客打破傳統限制，同時也要為供應商、中小企業及環境，積極突破過往框架。

羅傑表示，Coupang 酷澎的創新歸功於 2,000多名企業科技人才、每年投資達新台幣250億元在新技術、商務流程的每一個步驟中，廣泛運用先進的人工智慧(AI)和機器學習。

Coupang 酷澎9個月前在台灣推出服務後快速。羅傑表示，Coupang 酷澎在南韓市場為電商零售產業帶來全新變革，在台灣的發展只是剛開始，將持續致力打破設限，為台灣顧客及事業夥伴共創多贏。

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