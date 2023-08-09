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台中市豪宅交易量慘腰斬 賣方惜售房仲曝兩大關鍵因素

經濟日報／ 記者宋健生／ 台中即時報導
賣方不讓、買方不追，台中市今年上半年豪宅交易量慘腰斬。記者宋健生/攝影
賣方不讓、買方不追，台中市今年上半年豪宅交易量慘腰斬。記者宋健生/攝影

台中市高價住宅市場吹冷風！實價資料統計，今年上半年台中市總價4,000萬元以上的大樓、華廈住宅交易僅68筆，比去年同期少55.0%，且平均購屋總價年減11.5%，年平均每戶6,453萬元，平均單價跌破5字頭，每坪49.8萬元，買方購屋預算明顯減少。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡指出，政府打房政策層出不窮，買方認為價格該跌，但通膨支撐著屋主對未來的期待，新案價格也不降，形成「買方只想找低價物件，賣方卻不打算降價求售的僵局」。

2016年到2017年房地合一上路重擊豪宅市場，當時許多豪宅賣方自打九折當開價。近二年打房政策一波接一波，買方根據歷史經驗認為，高價住宅的價格會有很大的修正空間，但央行啟動升息循環後，依然不見豪宅接連賠售。

住商不動產西屯逢甲加盟店店東詹豐澤指出，賣方這次心態及想法大不同，有兩個重要面向，首先，不動產借貸有優勢，比起其他動產，不動產更穩健，可向銀行以相對低利抵押借貸出大筆資金，因此保有高價值不動產，在財務槓桿上反而有更多操作空間。

其次，稅制促使賣方長期持有，房地合一2.0持有5年內轉售有35%至45%高稅率，因此這幾年入手的屋主通常有長期置產的打算。

另一方面，根據內政部統計資料顯示，房價一路走揚，屋主怕賣出房屋後，相同價格買不回同地段，因此觀望的賣方也不在少數。

郎美囡表示，今年年初市場經濟偏弱，中部傳產內需、外銷訂單量不太理想，且不動產選擇性信用管制，高價住宅貸款最高成數四成、沒有寬限期，台中市總價4,000萬元即認定為高價住宅，影響買方購屋信心。

此外，平均地權條例新法規定，今年7月1日後法人購買住宅須經內政部許可，因此有意以法人購屋者，在去年大多已進場佈局，今年按兵不動觀望市場，導致高價市場交易冷卻。

2023年上半年台中市高價住宅交易統計概況。資料來源：住商機構
2023年上半年台中市高價住宅交易統計概況。資料來源：住商機構

房地合一 豪宅

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