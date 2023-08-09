為接班鋪路 徐國安接裕民副董事長

遠東集團董事長徐旭東的唯一兒子徐國安長期在裕民（2606）工作，用心投入全面推動強化船舶管理，擔任裕民董事近10年時間，目前為裕民的的執行副董總，受到董事會信任並推選為副董事長，為接班計畫向前再推進一步。

徐國安2013年回國後，就進入跟國際化較有關係的裕民航運工作，而且對於航運業非常的認真研究，全力讓裕民在全球散裝船更有競爭力，去年以來裕民的大量新船加入，就是在他的力支持下，全力推動船舶更符合全球新環保法規，強化裕民競爭力。

隨著在裕民工作多年，他的能力也逐漸受到裕民的董事會肯定，未來將同時擔任裕民航運的執行副總及副董事長，考量到海上安全對航運業者非常重要，不斷的強化裕民運用科技化來管理，增加船舶的營運效益。

徐國安長期對於船舶安全及船隊競爭力非常重視，如何減少裕民在減少海上事故，長期推動智慧化的船舶管理，自啟用船隊安全管理系統以來，已成功預防數起海上潛在事故、顯著降低潛在的航運事故，成功提高營運效率。

徐國安認為，裕民必須持續透過資通訊 （ICT）技術實現智慧化船隊管理及提升航運安全，船隊安全管理系統的部署更已成功顯現其價值。民航運作為臺灣最大的散裝航運業者，期待船隊安全管理系統成為業界航運安全的標竿系統。

是裕民與知名電信通訊設備領導品牌愛立信（瑞典語：Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson）攜手共同打造「船隊安全管理系統（Fleet Safety Management, FSM）」重要推手，慢慢實現智慧化的船舶管理，新升級系統新增「天氣資訊」、「流錨警報」及「危險區域顯示」等功能，預估能進一步降低營運成本。

另外，裕民也公布上半年獲利，上半年營收65.05億元，營業毛利13.94億元，稅後純益為10.92億元，每股盈餘1.29元。這次裕民也因應公治理規劃，聘請達飛海運集團華南暨香港區總經理黎錫榮擔任新任營運長。