台塑化營收／7月534.34億元 年月雙減

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

台塑化（6505）今（8）日公告7月營收534.34億元，月減0.7%、年減30.23%；前七月累計營收3,974.73億元，年減20.73%。

台塑化表示，7月營收較6月減少的原因，主因是烯烴事業營業額比6月減少8.6%所致。其銷量部分，7月乙烯產量16.7萬噸（產能利用率61%，31天），比6月產量17.1萬噸（產能利用率 63%，30 天）減少 0.4 萬噸，7月產品總銷售量39.1萬噸，比6月42.0萬噸減少2.9萬噸。

售價方面，7月烯烴全產品每噸平均售價比6月減少1美元，主要係受下游石化需求疲弱影響，乙烯、丙烯及丁二烯每噸平均售價分別減少7美元、9美元及27美元，但受惠夏季汽油摻配需求轉強，裂解汽油、四碳及九碳餾份每噸平均售價分別增加7美元、16美元及18美元。

至於煉油事業部分，因為7月杜拜每桶原油比6月上漲5.5美元，雖然內銷汽、柴油配合國內平穩物價機制之吸收金額比6月增加，但營業額還是比6月增加1.7%。

台塑化 營收

延伸閱讀

台化營收／7月267.51億元、月增6.4% 連兩月成長

7月獲利回溫 高雄銀自結前七月EPS 0.45元

中國7月進出口數據不佳 人民幣匯率重貶

緯創7月營收月減逾16% 估AI伺服器逐月成長

相關新聞

三豐董座換人！洪炳耀任董事長 原董座洪敏夫轉策略長

三豐建設（5514）今（8）日表示，因應組織架構調整，公司董座一職由洪炳耀接任，而原董座轉接策略長一位，希望透過組織架構...

星宇航空拚轉機市場 新加坡航點完整東南亞接北美航線

星宇航空於疫情期間開航新加坡，歷經近2年的時間，今天舉行新加坡分公司辦公室啟用典禮。星宇指出，近幾個月載客率穩定成長；新...

燁輝與燁聯將向公平會提案 共同經營唐榮

燁輝（2023）於8日董事會通過，將與燁聯鋼鐵向公平會提案，以共同經營唐榮鐵工廠。

裕隆喜迎70周年！揭示集團全新識別 啟動移動之光

裕隆公司（2201）表示，1953年，創辦人嚴慶齡先生憑著堅持造車的熱情與使命在新店大坪林設廠創辦裕隆汽車，...

都更、危老蔚為風潮！上半年拆照量達3554戶 創24年新高

全台房屋老化嚴重，政府積極推動都更與危老改建，據統計，今年上半年核發拆除執照的宅數達到3,554戶，數量創下24年以來的...

都更變快了！上半年3500戶打掉重練 創24年來同期新高

隨房屋越來越為老舊，政府積極推動都更與危老改建，今年上半年核發拆除執照的宅數達到3554戶，數量創下24年以來的同期新高...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦