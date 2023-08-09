台塑化營收／7月534.34億元 年月雙減

台塑化（6505）今（8）日公告7月營收534.34億元，月減0.7%、年減30.23%；前七月累計營收3,974.73億元，年減20.73%。

台塑化表示，7月營收較6月減少的原因，主因是烯烴事業營業額比6月減少8.6%所致。其銷量部分，7月乙烯產量16.7萬噸（產能利用率61%，31天），比6月產量17.1萬噸（產能利用率 63%，30 天）減少 0.4 萬噸，7月產品總銷售量39.1萬噸，比6月42.0萬噸減少2.9萬噸。

售價方面，7月烯烴全產品每噸平均售價比6月減少1美元，主要係受下游石化需求疲弱影響，乙烯、丙烯及丁二烯每噸平均售價分別減少7美元、9美元及27美元，但受惠夏季汽油摻配需求轉強，裂解汽油、四碳及九碳餾份每噸平均售價分別增加7美元、16美元及18美元。

至於煉油事業部分，因為7月杜拜每桶原油比6月上漲5.5美元，雖然內銷汽、柴油配合國內平穩物價機制之吸收金額比6月增加，但營業額還是比6月增加1.7%。